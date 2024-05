Borrell: Nuk ka asnjë vendim që personeli i BE-së të largohet nga Ukraina

Nuk ka asnjë vendim që personeli i BE-së në Ukrainë të largohet nga vendi, tha Përfaqësuesi i Lartë i BE-së Josep Borrell i pyetur në lidhje me ardhjen e tij në Këshillin e Ministrave të Jashtëm (CEU) që po mbahet sot në Bruksel.

I pyetur nëse BE do të ndiqte hapat e Shteteve të Bashkuara për të larguar evropianët, Borrell tha: “Ministri i Jashtëm Blinken do të na shpjegojë arsyet e këtij njoftimi. Ne nuk do të bëjmë të njëjtën gjë sepse nuk ka arsye specifike, por ministri i Jashtëm Blinken do të na informojë.”

“Për sa kohë që negociatat vazhdojnë, nuk mendoj se duhet të largohemi nga Ukraina, por ndoshta ministri i Jashtëm Blinken do të na thotë,” tha ai, duke shtuar se nuk kishte asnjë vendim për largimin e stafit të BE-së dhe familjeve të tyre. “Përveç nëse Ministri i Jashtëm Blinken na jep informacion që justifikon një lëvizje”, shtoi ai.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

I pyetur nëse Gjermania konsiderohej partner i besueshëm, Borell tha se “të gjithë anëtarët e BE-së janë partnerë të besueshëm”.

Lidhur me agjendën e Këshillit të Ministrave, Përfaqësuesi i Lartë theksoi se “janë dy çështje kryesore në axhendën e ministrave të jashtëm: çështja Rusi-Ukrainë dhe Mali. Do të flasim edhe për Sirinë, sepse në Siri ka një luftë të harruar dhe duhet të mendojmë edhe për të. “Çështja më e rëndësishme për opinionin publik është ajo që po ndodh në kufirin me Ukrainën. Ai iu referua edhe telekonferencës që ministrat evropianë do të kenë me homologun e tyre amerikan Blinken.

“Do të kemi një telekonferencë me ministrin e Jashtëm Blinken për të vazhduar bashkëpunimin tonë të fortë. Gjatë gjithë procesit, BE ishte shumë e koordinuar me SHBA,” tha ai.