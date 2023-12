Boris Johnson: Ukraina mund ta fitojë luftën kundër Putinit

Boris Johnson ka këmbëngulur se Ukraina 'mund ta fitojë' luftën kundër Rusisë pavarësisht një përçarjeje të NATO-s që u shfaq sot mbi thirrjet për furnizim me tanke dhe avionë.

Kryeministri tha se Kievi mund të bëjë më shumë sesa thjesht të vonojë fitoren e Vladimir Putin pasi Volodymyr Zelensky iu drejtua një samiti të aleancës ushtarake me video-lidhje.

Zelensky iu lut liderëve - përfshirë Joe Biden - të dërgojnë '1 për qind të të gjithë avionëve tuaj, 1 për qind të të gjithë tankeve tuaja'.

Johnson tha se Britania donte të ndihmonte, ndërsa pranoi se kishte 'probleme logjistike' të përfshira.

Por Emmanuel Macron e përjashtoi kategorikisht idenë, duke thënë se ishte një 'vijë e kuqe' mes frikës se NATO mund të tërhiqej në konflikt të drejtpërdrejtë me Rusinë.

Putin muajin e kaluar urdhëroi që forcat bërthamore të Rusisë të viheshin në gatishmëri të lartë dhe kërcënoi Perëndimin me 'pasoja më të mëdha se çfarëdo që keni hasur në histori' nëse ato do të ndërhynin drejtpërdrejt në Ukrainë.

Ndarja e dukshme erdhi pasi udhëheqësit e NATO-s u takuan për të diskutuar përgjigjen e saj ndaj pushtimit rus të Ukrainës.

Organizata, e cila tashmë ka forcuar krahun e saj lindor me 40,000 trupa të përhapura nga Balltiku në Detin e Zi, ra dakord të ngrejë njësi të reja luftarake në Bullgari, Rumani, Hungari dhe Sllovaki.

Por NATO hodhi poshtë lutjet e Kievit për të mbrojtur qiejt e Ukrainës duke vendosur një zonë ndalim-fluturimi dhe tha përsëri se nuk do të dërgojë trupa në Ukrainë nga frika se do të tërhiqej në një konfrontim të plotë ushtarak me Rusinë e armatosur bërthamore.

Udhëheqësit e NATO-s thanë në një deklaratë të përbashkët se ishin 'të bashkuar dhe të vendosur në vendosmërinë tonë për të kundërshtuar agresionin e Rusisë, për të ndihmuar qeverinë dhe popullin e Ukrainës dhe për të mbrojtur sigurinë e të gjithë aleatëve'.

Biden bëri thirrje për dëbimin e Rusisë nga grupi G20, ndërsa Amerika pranoi të pranonte 100,000 refugjatë ukrainas që ikin nga lufta.

Një përçarje e NATO-s u shfaq brenda natës ndërsa Emmanuel Macron tha se furnizimi me tanke dhe avionë në Ukrainë do të kalonte një 'vijë të kuqe', pasi Boris Johnson u bëri thirrje aleatëve ta bënin këtë. Në foto: Dyshja flasin përpara një takimi të NATO-s për të diskutuar pushtimin e Ukrainës të enjten, 24 mars

Zoti Johnson kishte mbërritur duke premtuar raketa shtesë në Kiev dhe trupa në kufijtë lindorë të NATO-s, dhe goditi Vladimir Putinin për përpjekjen për të 'groznifikuar' qytetet e Ukrainës.

Në një konferencë për shtyp që përfundoi mbledhjen, kryeministri pranoi thirrjen e Zelenskyt për tanke, duke thënë se presidenti besonte se ata mund të 'lehtësonin Mariupolin dhe të ndihmonin mijëra luftëtarë ukrainas në qytet.

“Për këtë qëllim, atij i duhet armaturë siç e sheh. Ne po shohim se çfarë mund të bëjmë, por duhet t'ju them, logjistikisht për momentin duket shumë e vështirë si me forca të blinduara ashtu edhe me avionë", pranoi zoti Johnson.

Në vend të kësaj, tha ai, 'për momentin ne po shikojmë pajisjet që mendojmë se janë më të vlefshme menjëherë', duke përfshirë paketën e re prej 6,000 raketash të tjera.

Ai gjithashtu akuzoi Vladimir Putinin se nuk i merr seriozisht bisedimet e paqes në Ukrainë dhe se ka kaluar një 'vijë të kuqe' me pushtimin e tij 'barbar' të vendit.

Në një intervistë me BBC Newsnight më vonë, Johnson pikturoi një pamje të zymtë të qëllimeve të despotit rus, duke thënë se ai dëshiron të 'dyfishojë dhe të përpiqet të ngrejë qytetet e mëdha të Ukrainës në Groznyfy' - një referencë për kryeqytetin e Çeçenisë që u shkatërrua nga Forcat e Moskës në vitet '90.

Por ai dha gjithashtu një ton optimist, duke thënë se ai ishte i bindur se Ukraina mund ta fitonte përfundimisht luftën dhe se furnizimet e mëtejshme perëndimore me pajisje ushtarake do të forconin "pushkat e derrit ukrainas për ta bërë atë në të ardhmen të patretur për pushtuesit rusë".

