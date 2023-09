“Bomba” është gati të shpërthejë, Putin nis planin për të gjunjëzuar Evropën, ja si do “dridhen” Franca dhe Gjermania

Gazeta amerikane Foreign Affairs botoi në edicionin e saj për muajin shtator një analizë të madhe të synimeve, planeve dhe ideve të drejtuara nga presidenti rus Vladimir Putin në agresionin kundër Ukrainës, i cili po vazhdon prej gjysmë viti.

Autorët e tekstit janë Fiona Hill, një bashkëpunëtore e lartë në Qendrën për SHBA dhe Evropë në programin e politikës së jashtme të Institutit Brookings, e cila ishte drejtore e lartë për Evropën dhe Rusinë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SHBA nga 2017 deri në 2019, dhe Angela Stent , një anëtar i lartë i shquar në Institutin Brookings dhe një profesor në Universitetin Georgetoën.

Hill mbahet mend më së miri nga publiku i gjerë për dëshmimin para Kongresit të SHBA në gjyqin e parë të fajësimit të Presidentit të atëhershëm Donald Trump në 2019, por ky ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare ka studiuar Vladimir Putinin dhe regjimin e tij në Moskë për dekada.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në një intervistë në mars, ajo deklaroi se “tashmë jemi në mes të luftës së tretë botërore, pavarësisht nëse e kemi pranuar plotësisht apo jo”.

Vladimir Putin, Hill dhe Stent fillojnë, është i vendosur të formësojë të ardhmen që t'i ngjajë versionit të tij të së shkuarës. Presidenti rus sulmoi Ukrainën jo sepse ndihej i kërcënuar nga zgjerimi i NATO-s apo nga “provokimet” perëndimore.

Ai urdhëroi "operacionin e tij special ushtarak" sepse beson se është e drejta hyjnore e Rusisë të sundojë Ukrainën, të fshijë identitetin kombëtar të vendit dhe të integrojë njerëzit e saj në "Rusinë e Madhe".

Putini, kujtojnë ata, e përshkroi këtë mision në detaje në një traktat 5000 fjalësh të botuar në korrik 2021 nën titullin Mbi unitetin historik të rusëve dhe ukrainasve, teza kryesore e të cilit është se bjellorusët, rusët dhe ukrainasit janë pasardhës të rusëve, një i lashtë. njerëzit që banonin në tokat midis detit të Zi dhe Baltik.

Përveç të qenit i lidhur nga territori dhe gjuha e përbashkët dhe besimi ortodoks, i cili është pak a shumë i padiskutueshëm, Putin këmbëngul se Ukraina nuk ka qenë kurrë sovrane, përveç disa ndërprerjeve historike kur u përpoq pa sukses të bëhej një shtet i pavarur.

Lenini "vodhi" nderin historik të Rusisë dhe "krijoi" Ukrainën

Në këndvështrimin e tij të historisë, Rusia ishte "vjedhur" nga territori i saj qendror kur bolshevikët krijuan Bashkimin Sovjetik në vitin 1922 dhe themeluan Republikën Socialiste Sovjetike të Ukrainës.

Pas rënies së BRSS, Perëndimi përdori Ukrainën si një platformë për të kërcënuar Rusinë dhe mbështeti ngritjen e "neo-nazistëve" atje.

Eseja e Putinit, e cila thuhet se i është dhënë çdo ushtari rus të dislokuar në Ukrainë, përfundon me pohimin se Ukraina mund të jetë sovrane vetëm në partneritet me Rusinë, sepse "ne jemi një popull".

Pjesa tjetër e ish-BRSS-së njeh supremacinë e Moskës dhe Perëndimi dhe Jugu Global (ajo që prej kohësh e kemi quajtur Bota e Tretë) pranojnë rolin e tij dominues në Euroazi – rajoni që shtrihet nga Lisbona në Vladivostok, si ish-kryeministri rus Dmitry Medvedev.

Kjo është më shumë se një sferë ndikimi, theksojnë Hill dhe Stent, është një sferë kontrolli, me një përzierje të riintegrimit të drejtpërdrejtë territorial të disa territoreve dhe vendeve dhe dominimit në sferat e sigurisë, politike dhe ekonomike mbi të tjerat.

Putini filloi zbatimin gradual të këtij plani në vitin 2014, kur forcat ruse me uniforma luftarake pa shenja (për këtë arsye u quajtën të Gjelbrit e Vogël) morën kontrollin e Krimesë.

Operacionet e fshehta të Putinit

Kjo u pasua nga operacione të fshehta për të provokuar një rebelim në lindje dhe jug të Ukrainës, kryesisht në rajonin kufitar të Donbass.

Konflikti i armatosur që pasoi midis autoriteteve ukrainase dhe separatistëve rusë rezultoi në një total prej 14,000 vdekjesh gjatë tetë viteve të ardhshme, jo vetëm nga pala ruse, siç pretendojnë shpesh propagandistët rusë, por nga të dyja palët. Rusët tani kanë pushtuar një pjesë të mirë të atij territori.

Në mënyrë të ngjashme, në Bjellorusi, Putin përfitoi nga protestat në shkallë të gjerë në 2020 dhe 2021 dhe ndihmoi në shuarjen e tyre për të lidhur më fort me veten e tij presidentin bjellorus Alexander Lukashenko.

Nga ana tjetër, ai vend ishte një nga terrenet stërvitore për "operacionin special ushtarak" kundër Ukrainës.

Sanksionet në vitin 2014

Pas sanksioneve të para perëndimore, të vendosura në vitin 2014 për shkak të aneksimit të Krimesë dhe përshkallëzimit të armatosur në Donbass, Putin ndërmori hapa për të mbrojtur ekonominë ruse duke reduktuar ekspozimin e saj ndaj SHBA-së dhe Evropës, duke forcuar prodhimin vendas të mallrave kritike.

Në të njëjtën kohë, ai intensifikoi represionin e brendshëm duke burgosur dhe likuiduar kundërshtarët politikë.

Në Perëndim, shërbimet ruse kryen operacione dezinformuese dhe korruptuan politikanë pro-Moskë. Përgjigja perëndimore ndaj pushtimit të tij në Ukrainë ishte më e bashkuar dhe më e fortë se sa kishte shpresuar.

Por Perëndimi duhet të kuptojë se ka të bëjë me një lider që po përpiqet të ndryshojë historinë” jo vetëm që nga fundi i Luftës së Ftohtë, por edhe për njëqind vitet e fundit, theksojnë autorët.

Kush kontrollon të kaluarën

Për Putinin, historia ose narrativa historike, është një armë e fuqishme politike që mbështet legjitimitetin e tij.

"Rusia bolshevik, komuniste" krijoi "një vend që nuk ka ekzistuar kurrë më parë" duke bashkuar territoret ruse si rajoni i Donbass, një qendër e industrisë së rëndë, në republikën e re socialiste të Ukrainës, na shpjegoi Putin. Është e vërtetë që Lenini dhe bolshevikët e rindërtuan Perandorinë Ruse dhe e quajtën ndryshe, thonë Hill dhe Stent.

Ata krijuan republika të veçanta socialiste sovjetike për ta paraqitur veten si e kundërta e carëve që sundonin mbi një shtet të bashkuar, të rusifikuar dhe shtypnin pakicat etnike.

Por për Putinin, vendimi i bolshevikëve ishte i paligjshëm dhe nxiti "nacionalistët e zjarrtë" në Ukrainë, të cilët më pas zhvilluan ide të rrezikshme për pavarësinë. Putin pretendon se po korrigjon këto "gabime strategjike" shekullore.

“Kthimi i territoreve historikisht ruse”

Narrativa e NATO-s si një mjet i imperializmit amerikan dhe dominimit evropian luan gjithashtu një rol të rëndësishëm në versionin e historisë së Putinit. Sipas tij, NATO detyroi vendet e Evropës Lindore, të cilat i përkasin sferës historike të influencës ruse, t'i bashkohen aleancës.

Në realitet, këto vende, ende duke u rrëmbyer nga dekada e dominimit sovjetik, kërkuan të anëtarësoheshin vetë në NATO. Sipas Putinit, Rusia “nuk kishte zgjidhje” veçse të mbrohej kundër kërcënimit ushtarak të NATO-s.

Ajo duhej të pushtonte Ukrainën për ta penguar atë të anëtarësohej në NATO, edhe pse hyrja e saj nuk ishte planifikuar fare. Putin tha në parlamentin rus më 7 korrik se lufta në Ukrainë u nis nga "Perëndimi kolektiv", i cili po përpiqet të përmbajë Rusinë dhe "të imponojë rendin e saj të ri botëror në pjesën tjetër të botës".

Në qershor, në një konferencë ekonomike në Moskë, ai tha se Ukraina është një "koloni" perëndimore dhe jo një shtet sovran, ndërsa në të njëjtën kohë përpiqet ta nënshtrojë atë vetë.

Putin si Pjetri i Madh

Ai e krahasoi veten me Pjetrin e Madh, i cili zhvilloi "Luftën e Madhe Veriore" kundër Suedisë për 21 vjet, duke argumentuar se Rusia ishte ende duke "rifituar dhe forcuar" kontrollin mbi territorin historikisht rus, ashtu siç kishte bërë ai car. Shumë vende ishin koloni ose provinca të huaja - SHBA ishte britanike, siç ishte Australia, Kanadaja, India apo Irlanda.

Lirisht mund të shtojmë se edhe pjesë të ndryshme të Kroacisë ishin nën sundimin austriak, hungarez, osman apo venecian për shekuj me radhë. Kjo, natyrisht, nuk i justifikon as britanikët, as hungarezët dhe as italianët të kërkojnë përsëri territoret e tyre "historike".

Dhe ndërsa britanikët apo spanjollët nuk do të mendonin të rifitonin sovranitetin mbi vendet anglisht ose spanjishtfolës, Putini këmbëngul që të gjithë rusishtfolësit në Ukrainë dhe gjetkë janë pjesë e "botës ruse", me lidhje të veçanta me Moskën.

Duke iu referuar nazistëve

Ukraina ka qenë një vend i pavarur që nga viti 1991 dhe Putini është vërtet i indinjuar që ukrainasit këmbëngulin për shtetësinë dhe identitetin e tyre. Ai e paraqet pushtimin aktual si pasues të “Luftës së Madhe Patriotike”, pra fitoren ndaj nazistëve gjermanë, duke e paraqitur këtë luftë si çlirimin e Ukrainës nga nazistët.

Por ukrainasit nuk janë nazistë sepse ndjekin idealet e Adolf Hitlerit, shteteve të kodrës dhe stentit, por sepse janë "nacionalistë të zjarrtë", sepse refuzojnë të pranojnë se janë rusë.

Retorika e Putinit për nazistët ukrainas kalon më së miri në vetë Rusinë, por ajo për NATO-n dhe luftën e ndërmjetësuar me SHBA-në dhe Perëndimin "deri në ukrainasin e fundit" shkon shumë më mirë në Perëndim. Politikanët dhe analistët perëndimorë vazhdojnë të debatojnë nëse NATO është fajtore për luftën.

Mos harroni se aneksimi i Krimesë në 2014 ishte një përgjigje ndaj dëshirës së Ukrainës për t'u bashkuar me BE-në, jo në NATO. Dhe se Putini, pasi Finlanda dhe Suedia paraqitën një kërkesë për t'u bashkuar me aleancën në qershor, deklaroi se Rusia "nuk ka probleme me Suedinë dhe Finlandën si me Ukrainën".

Pra, problemi nuk është NATO, por se Ukraina dëshiron të lidhet me ndonjë entitet apo vend tjetër përveç Rusisë. Megjithatë, Putini e di se do të jetë e vështirë për të negociuar një marrëveshje në Ukrainë bazuar në versionin e tij të historisë dhe për të pajtuar historitë shumë të ndryshme të së kaluarës.

Shumica e shteteve moderne evropiane u krijuan në rrënojat e perandorive dhe shteteve më të mëdha multietnike, dhe kjo luftë mund të çojë në ndërhyrje edhe më të madhe ruse dhe nxitje të konflikteve në shtete të dobëta si Bosnja dhe Hercegovina.

Lufta e madhe dhe rrënimi i Rusisë në vitin 2023

Një hakmarrje ndaj Shteteve të Bashkuara dhe vendeve evropiane që mbështesin ushtarakisht Ukrainën, Putini nisi një luftë ekonomike dhe informacioni kundër Perëndimit, duke përdorur energjinë, grurin dhe mallra të tjera si armë.

Rusia akuzon Ukrainën për kryerjen e të njëjtave krime që ka kryer dhe fajëson sanksionet perëndimore për urinë në Afrikë, edhe pse ajo vetë bllokoi eksportet e grurit të Ukrainës përtej Detit të Zi (derisa ra dakord për një marrëveshje zhbllokimi në fund të korrikut).

Rusia po fiton luftën e informacionit në shumë pjesë të botës. Sa i përket mbështetjes perëndimore për Ukrainën, armët kanë rritur ndjeshëm aftësinë e saj për të goditur kundër, por arsenalet e vendeve donatore tashmë kanë filluar të zbrazen.

Sanksionet energjetike, financiare dhe të eksportit janë të gjera dhe ndikojnë në ekonominë ruse, por ato nuk mund të ndryshojnë pikëpamjen e Putinit për historinë ose vendosmërinë e tij për të nënshtruar Ukrainën, kështu që ato nuk kanë ndryshuar llogaritjet e tij.

Ndikimi i vërtetë i kontrolleve perëndimore të eksporteve do të ndihet në vitin 2023, kur Rusia do t'i mbarojë gjysmëpërçuesit dhe pjesët e këmbimit për sektorin e prodhimit dhe fabrikat e saj industriale do të mbyllen.

Industria e naftës në vend do të luftojë veçanërisht pasi humbet teknologjinë dhe softuerin shumë të nevojshëm nga industria ndërkombëtare e naftës.

Plani i Putinit për të “gjunjëzuar” Evropën

BE-ja ka premtuar të heqë gradualisht importin e naftës nga Rusia deri në fund të vitit, por frenimi i importeve të gazit është shumë më sfidues sepse shumë vende, përfshirë Gjermaninë, kanë pak alternativa afatshkurtra.

Edhe nëse Rusia përfundon duke humbur të ardhurat e saj nga energjia, Putini duket i gatshëm ta paguajë atë çmim për minimin e mbështetjes evropiane për Ukrainën. Në të njëjtën kohë, ai përdor një tjetër taktikë ushtarake historike ruse, ndalimin e forcave kundërshtare dhe pritjen e dimrit.

Ashtu si ushtria e Napoleonit u bllokua në dëborë pranë Moskës dhe ushtarët gjermanë ngrinë pranë Stalingradit, Putini planifikon t'i bëjë francezët dhe gjermanët të dridhen në shtëpitë e tyre.

Në një fjalim në Forumin Ekonomik të Shën Petersburgut në qershor, ai parashikoi se ndërsa evropianët përballen me një dimër të ftohtë dhe vuajnë pasojat ekonomike të sanksioneve, partitë populiste do të ngrihen në pushtet.

Lidhur me mbështetjen e Putinit në Rusi, Hill dhe Stent shprehen se qindra mijëra njerëz që kundërshtuan luftën u larguan nga vendi dhe rusët që mbetën dhe e kritikuan publikisht luftën u ngacmuan ose u burgosën. Të tjerët janë indiferentë ose e mbështesin në mënyrë pasive luftën.

Jeta e shumicës së njerëzve në Moskë dhe qytete të tjera të mëdha ruse po vazhdon normalisht, sepse ushtarët që vdesin në Ukrainë kryesisht nuk janë fëmijët e tyre. Ata janë nga zona të varfra, rurale dhe shumë prej tyre nuk janë rusë nga kombësia.

Përça dhe sundo

Pavarësisht thirrjeve gjithnjë e më të zëshme për një zgjidhje të negociuar që do të përfshinte lëshime territoriale të Ukrainës, Putini duket i painteresuar për një kompromis që do ta linte Ukrainën si një shtet sovran dhe të pavarur, pavarësisht nga kufijtë e saj.

Hill dhe Stent shkruajnë se disa ish-zyrtarë të lartë amerikanë u thanë atyre se në prill, negociatorët rusë dhe ukrainas ranë dakord paraprakisht për formën e një zgjidhjeje të përkohshme: Rusia do të tërhiqej në pozicionet e saj që nga 23 shkurti, kur kontrollonte një pjesë të Donbasit. dhe Krimesë, dhe në këmbim Ukraina do të premtojë se nuk do të kërkojë anëtarësimin në NATO dhe në vend të kësaj do të marrë garanci sigurie nga shumë vende.

Por siç tha ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov në korrik, kompromisi nuk është më një opsion, madje edhe dhënia e të gjithë Donbasit Rusisë nuk mjafton: "Tani gjeografia është ndryshe".

Ekzistojnë gjithashtu rajone Kherson dhe Zaporozhye dhe një numër territoresh të tjera. Por qëllimi padyshim nuk janë negociatat, por kapitullimi i Ukrainës. Putini do të sulmojë përsëri Kievin, me synimin për të rrëzuar Vladimir Zelensky dhe për të instaluar një qeveri kukull pro-ruse.

Lufta e Putinit në Ukrainë ka të ngjarë të vazhdojë për një kohë të gjatë. Një numër i madh vendesh në Jugun Global e konsiderojnë këtë luftë një konflikt lokal evropian që nuk i shqetëson ata. Kina madje e mbështeti Rusinë në mënyrë retorike, nuk pranoi të vendoste sanksione dhe e mbështeti atë në OKB.

Iluzione të madhësisë

Në çdo rast, manipulimet e historisë së Putinit sugjerojnë se ai ka synime përtej Ukrainës. në të gjithë Euroazinë. Shtetet baltike mund të jenë në listën e tij koloniale, si dhe Polonia, e cila u qeveris pjesërisht nga Rusia nga 1772 deri në 1918.

Shumica e Moldavisë së sotme ishte pjesë e Perandorisë Ruse, ashtu si Finlanda, midis 1809 dhe 1918. Putin mund të pushtojë ato vende që janë kryesisht anëtarë të NATO-s, por ai dëshiron t'i frikësojë dhe t'i hedhë jashtë ekuilibrit.

Në botën e tij ideale, Putini do të përdorte kërcënimet për të fituar ndikim dhe kontroll mbi politikat e brendshme dhe të jashtme të vendeve fqinje. Jugu global do të mbetet neutral në konfliktin e Rusisë me Perëndimin, madje mund ta mbështesë atë.

Me organizatën BRICS - Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut, qëllimi i së cilës është të zgjerohet në Argjentinë, Iran dhe ndoshta në Egjipt, Arabinë Saudite dhe Turqi, Rusia dëshiron të bëhet lider në botën në zhvillim, duke ndjekur shembullin e të Bashkimit Sovjetik.

Perëndimi i bashkuar në luftën kundër Putinit

Prandaj është e domosdoshme që Perëndimi të mbetet i bashkuar në mbështetjen e Ukrainës dhe kundër Rusisë, përfundojnë Hill dhe Stent.

Në afat të shkurtër, kjo do të thotë të punojmë së bashku për të kundërshtuar dezinformimin rus të kohës së luftës dhe narrativat e rreme historike, si dhe frikësimin evropian bërthamor dhe energjetik.

Në planin afatmesëm dhe afatgjatë, SHBA-ja dhe aleatët dhe partnerët e saj duhet të shikojnë se si të ristrukturojnë arkitekturën e sigurisë ndërkombëtare për të parandaluar Rusinë të kërcënojë fqinjët e saj.

Por tani për tani, NATO është institucioni i vetëm që mund të garantojë sigurinë e Evropës. Pas gati një çerek shekulli në pushtet, Putin po kërkon të rindërtojë versionin e tij të Perandorisë Ruse.

Ai "bashkon të gjitha vendet (ruse)" siç bënë carët e mëdhenj rusë dhe përmbys trashëgiminë e Leninit, bolshevikëve dhe marrëveshjes së pas Luftës së Ftohtë. Në këtë mënyrë, Putin dëshiron që Rusia të jetë i vetmi përjashtim nga ngritja dhe rënia e paepur e shteteve perandorake.

Ironikisht, duke bërë këtë, ai zhbën nga arritjet më të mëdha të heroit të tij të supozuar më të madh, Pjetrit të Madh, i cili hapi një dritare drejt Perëndimit duke udhëtuar nëpër Evropë, duke ftuar artizanët evropianë dhe të tjerë që të vinin në Rusi dhe të ndihmonin zhvillimin e ekonomisë së saj.

Putini e mbylli atë dritare me agresionin e tij. Pjetri i Madh e udhëhoqi Rusinë në të ardhmen. Putin e shtyn atë në të kaluarën./GazetaSot