Bllokohet kokaina me vlerë 5 milionë euro në kamionin me targa greke

Policia italiane ka bllokuar një kamion me targa greke, ku u gjetën 67 kg kokainë me vlerë 5 mln euro. Policia italiane ka arrestuar shoferin grek, një 46-vjeçar, ndërsa vijojnë hetimet.

Italianët kanë bllokuar një ngarkesë kokaine me vlerë të paktën 5 milionë euro, e cila ishte fshehur në një kamion grek.

Kamioni u kontrollua nga autoritetet italiane në autostradën A22 në zonën e Trentos, ndërsa një 46-vjeçar grek, drejtuesi i mjetit u arrestua dhe u dërgua në prokurori. Ai akuzohet për trafik droge.

Kamioni me targa greke erdhi nga Holanda. Autoritetet italiane kanë pasur dijeni lidhur me ngarkesën pasi më parë ishte lajmëruar Qarku i Autostradës të ndalojë mjetin për ta kontrolluar.

Shoferi u tregua shumë nervoz në përgjigjet e pyetjeve që i ishin bërë gjatë kontrollit.

Një njësi e Policisë së Krimit Ekonomik ka mbërritur në vendngjarje me dy qen të trajnuar posaçërisht, të cilët kanë mundur të thyejnë 60 pako me kokainë, me peshë totale 67 kg.

Ngarkesa dhe kamioni u sekuestruan nga autoritetet italiane që po hetojnë tani për marrësit e drogës. Sipas informacioneve, shoferi ende nuk e ka bërë të ditur destinacionin e ngarkesës dhe po mban gojën të mbyllur.

Megjithatë, fakti që transporti filloi nga Holanda nuk është për t’u habitur pasi mënyra e transportit dhe itinerari janë të njohura për autoritetet. Vihet re se në të kaluarën kemi parë shumë herë kartele të organizuara që dërgonin koks në vendin tonë përmes kësaj rruge të veçantë.

Por ka edhe diçka tjetër ku sipas informacioneve të “Zouglas” shqetëson italianët, të cilët kanë bashkëpunim perfekt me Autoritetet e Policisë greke.

Siç raportoi një oficer i lartë italian për gazetën tonë online, “duke pasur parasysh se Ndrangheta (mafia kalabreze) kontrollon ndjeshëm trafikun e koksit në Evropë, duhet të shikojmë me shumë kujdes nëse automjetet greke përdoren tani për transport, gjë që do të thotë se Ndrangheta tashmë është aktiv në Greqi në bashkëpunim me organizata të tjera kriminale të paktën në drejtim të trafikut të drogës”.

Këtë mendim e përforcon edhe prokurori aktual i njohur italian Nicola Grateri, i cili ka argumentuar në “Xhungël” se vendi ynë është një magazinë droge.