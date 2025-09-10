Bjellorusia i del në mbrojtje Rusisë pas dronëve në Poloni: Ishin aksident
Bjellorusia aleate e Rusisë, i ka dalë në mbrojtje kësaj të fundit duke thënë se edhe ata kanë kapur dronë në territorin e tyre.
Pavel Muravyeika, zëvendësministri i mbrojtjes i Bjellorusisë, pretendon se dronët që hynë në hapësirën ajrore polake ishte në mënyrë aksidente, pasi sistemet e tyre të navigimit u bllokuan.
Në një video në kanalin zyrtar të ministrisë së mbrojtjes në Telegram, ai pretendon se dronët “humbën rrugën” dhe se vetë Bjellorusia kishte rrëzuar disa prej tyre mbi territorin e saj.
Ai tha se midis orës 23:00 dhe 04:00 sipas orës lokale (21:00 deri në 02:00 BST), forcat e tij, Polonia dhe Lituania kishin ndarë informacione përmes “kanaleve të komunikimit” mbi dronët e supozuar.