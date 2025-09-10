LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Bjellorusia i del në mbrojtje Rusisë pas dronëve në Poloni: Ishin aksident

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 11:50
Bota

Bjellorusia i del në mbrojtje Rusisë pas dronëve në Poloni:

Bjellorusia aleate e Rusisë, i ka dalë në mbrojtje kësaj të fundit duke thënë se edhe ata kanë kapur dronë në territorin e tyre.

Pavel Muravyeika, zëvendësministri i mbrojtjes i Bjellorusisë, pretendon se dronët që hynë në hapësirën ajrore polake ishte në mënyrë aksidente, pasi sistemet e tyre të navigimit u bllokuan.

Në një video në kanalin zyrtar të ministrisë së mbrojtjes në Telegram, ai pretendon se dronët “humbën rrugën” dhe se vetë Bjellorusia kishte rrëzuar disa prej tyre mbi territorin e saj.

Ai tha se midis orës 23:00 dhe 04:00 sipas orës lokale (21:00 deri në 02:00 BST), forcat e tij, Polonia dhe Lituania kishin ndarë informacione përmes “kanaleve të komunikimit” mbi dronët e supozuar.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion