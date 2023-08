Biznesmeni falimenton bashkinë, mori 758 milionë euro për parqe fotovoltaike, por bleu Buggati dhe jaht privat

Këshilli Bashkiak i një njësie të vogël të qeverisjes vendore në Essex të Britanisë së Madhe ka shpallur falimentin, pasi investoi në mënyrë të gabuar më shumë se gjysmë miliardi paund në ndërtimin e parqeve fotovoltaike.

Investimi prej 655 milionë paund nga fondi publik për parkun fotovoltaik të biznesmenit Liam Kavanagh nga ana e këshillit bashkiak Thurrock të qytetit Greys, rezultoi të ishte keqpërdorim i parave të taksapaguesve.



Mediat angleze raportojnë se Kavanagh paratë e taksapaguesve i ka përdorur për të blerë veshje luksoze, por edhe një jaht, një avion privat e makina të shtrenjta.

Dokumentet e zbuluara nxjerrin në pah mënyrën si biznesmeni përdori fondet e alokuara nga këshilli për të bërë shpenzime luksi, por avokatët e Kavanagh pretendojnë se të gjitha pagesat e bëra janë lejuar dhe miratuar nga ekipi financiar dhe auditori i kompanisë së tij.





Thurrock shpresonte se investimi i madh në 53 parqe fotovoltaike do të gjeneronte miliona të ardhura për qytetin, por BBC dhe Byroja e Gazetarisë Hulumtuese zbuluan se vlera e fermave të kompanisë “Rockfire” ishte fryrë për të tërhequr investime të mëtejshme.

Investimet u emetuan përmes një serie komplekse obligacionesh. Pagesat më pas u ndalën, sepse vlera e fermave rezulton të jetë më e ulët se sa pritej, me këshillin që përballet me një mungesë prej 200 milionë paundësh nga investimi i rrezikshëm.







Gavin Cunningham, një ish-hetues në Zyrën e Mashtrimeve të Rënda, tha se është potencialisht mashtruese të ofrohen çmime të pasakta të energjisë.

Hetimi zbuloi se kur “Rockfire” rivlerësoi një nga portofolet e saj të parqeve fotovoltatike në 2018, kompania deklaroi se çmimi i energjisë ishte 61,45 paund për MWh, pavarësisht se çmimi mesatar në atë kohë ishte shumë më i ulët, dhe vërtitej në 46,92 paund për MWh.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Hetimi zbuloi gjithashtu se Kavanagh-s iu tha nga stafi në vitin 2020 se çmimi mesatar i energjisë pritej të ishte 41.70 paund për MWh, por ai këmbënguli që vlerësuesve t’u jepej çmimi i fryrë prej 62 paund për MWh.



Deri në vitin 2018, Thurrock kishte investuar më shumë se gjysmë miliard paund në këtë biznes, pasi çmimet e fryra të energjisë e bindën këshillin për të alookuar edhe një tjetër fond prej 130 milionë paund për “Rockfire” , të cilat nuk u investuan kurrë në parqe fotovoltaike.

Dokumentet e zbuluara gjatë investigimit tregojnë se 12 milionë prej fondit të dytë të alookuar për “Rockfire”, kanë shkuar në llogarinë e një kompanie, nga e cila Kavanagh bleu avionin e tij privat.

Ndërkohë, ka edhe pagesa prej 2 milionë paund për makinën e tij “Bugatti Chiron” dhe 16 milionë paund për jahtin luksoz “Heureka”. Ndërkohë, 40 milionë paund shkuan në një llogari bankare të koduar “tjetra”.

Kavanagh bleu gjithashtu një orë “Hublot” të mbështjellë me diamante, e përllogaritur se kushton dy herë më shumë se çmimi i një shtëpie mesatare në Greys – qyteti i Essex-it ku është vendosur Këshilli i Thurrock.

Sakaq, një e-mail që biznesmeni dërgoi në 2020 duket se tregon se ai gjithmonë kishte planifikuar të shpenzonte investimin e këshillit për të financuar jetën e tij luksoze.

“Këto fonde do të përdoren për të krijuar një zyrë të re investimesh familjare dhe për të krijuar pasuri për vitet në vijim. Ky ka qenë gjithmonë plani im”, thuhet në të.



Ndërkohë, Thurrock është vetëm një nga disa këshilla bashkiakë në Britaninë e Madhe që janë përballur me probleme financiare prej vitit 2011, kohë kur autoriteteve lokale iu dha më shumë liri për të mbledhur fonde dhe për të investuar.

Croydon, Slough dhe Woking janë tri prej njësive që u është dashur të ndalojnë të gjitha shpenzimet jo thelbësore pasi kanë humbur fondet publike në investime të rrezikshme.