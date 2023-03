Bill Gates parashikon atë që do të ndodhë në 5 vitet e ardhshme

Bill Gates, themeluesi i Microsoft, mori pjesë në një nga samitet e fundit të revistës “Forbes”, ku bëri një parashikim të asaj që do të ndodhë në pesë vitet e ardhshme.

Gates parashikon në periudhën afatshkurtër një të ardhme të ndërlikuar, përballë situatës aktuale të krijuar nga lufta në Ukrainë dhe nga pasojat që ka lënë pandemia e koronavirusit në nivelin ekonomik.

“Pesë vite të komplikuara janë përpara sepse kemi borxhet e pandemisë, kemi luftën në Ukrainë dhe cikli ekonomik po ndryshon”, u shpreh Gates. Përveç kësaj, ai theksoi se gjatë periudhës së pandemisë, deri në 95% e kërkimeve në internet kishin të bënin me teori konspirative në lidhje me Covid-19.



Objektivat më imediate të fondacionit të drejtuar prej tij për 25 vitet e ardhshme, sipas vetë Gates, do të jenë studimi i sëmundjeve infektive, por edhe atyre sëmundjeve që shkaktojnë pabarazi në nivel global.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Disa ditë më parë, në një opinion të gjatë të publikuar në “The New York Times”, biznesmeni Bill Gates analizoi situatën aktuale në botë dhe dërgoi një mesazh pesimist për gjendjen aktuale të varfërisë, mjedisit, kequshqyerjes dhe vdekshmërinë e nënave.



“Pas shtatë vjetësh, bota nuk është në rrugën e duhur për të arritur qëllimet,” tha Gates.