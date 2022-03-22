Biden zbulon shtetin që nuk i është bashkuar sanksioneve kundër Rusisë
Joe Biden e ka quajtur “disi të lëkundur” qëndrimin e Indisë ndaj pushtimit rus të Ukrainës. Në një forum biznesi, presidenti amerikan tha se India ishte i vetmi vend midis grupit të vendeve “Quad” – Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Australia, që nuk ka vendosur sanksione ndaj furnizuesit më të madh të pajisjeve ushtarake.
“Si përgjigje ndaj agresionit të tij, ne kemi paraqitur një front të bashkuar në të gjithë NATO-n dhe në Paqësor”, tha Biden duke iu referuar presidentit rus Vladimir Putin.
“Quad – me përjashtim të mundshëm të Indisë që është disi e lëkundur në disa prej tyre, Japonia ka qenë jashtëzakonisht e fortë, po ashtu edhe Australia për sa i përket përballjes me agresionin e Putinit.”
Në javët e fundit India, e cila varet nga Rusia për furnizimin e saj me armë, i ka kërkuar Rusisë t’i japë fund dhunës, por nuk ka dënuar Rusinë.
Të hënën, nënsekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland, e cila takoi sekretarin e jashtëm të Indisë, tha se SHBA e kuptonte se lidhjet midis Indisë dhe Rusisë nuk mund të ndërpriten menjëherë.
Ajo tha: “Ne e kemi bërë të qartë në bisedën tonë se ne e kuptojmë se kjo nuk është diçka që mund të ndërpritet menjëherë, në të njëjtën mënyrë që ne kemi qenë të qartë me aleatët tanë evropianë, të cilët janë ende shumë të varur nga energjia ruse, se ne e kuptojmë këtë, edhe ata do të duhet të evoluojnë larg saj.”
“Por ajo që ne duam të bëjmë është të punojmë së bashku për të gjetur burime alternative me kalimin e kohës. Dhe kjo është ajo që ne shpresojmë të bëjmë me Indinë, qoftë në lidhje me marrëdhëniet e sigurisë dhe marrëdhëniet me energjinë"