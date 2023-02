Biden: Unë e dhashë urdhërin për ta goditur balonën spiune kineze

Ushtria e SHBA rrëzoi balonën kineze të mbikëqyrjes në brigjet e Karolinës të shtunën dhe do të përpiqet të rikuperojë mbeturinat e saj per ti hetuar, sipas një zyrtari amerikan.

Veprimi erdhi disa orë pasi Presidenti Joe Biden iu përgjigj një gazetari që pyeti nëse SHBA do të rrëzonte balonën. "Ne do të kujdesemi për të," tha Biden, në komentet e tij të para publike në lidhje me balonën.

Në komentet për gazetarët pas rrëzimit të balonës, Biden tha se ai e bëri urdhrin në Pentagon pasi u informua të mërkurën.

"Ata vendosën - pa dëmtuar askend në tokë - ata vendosën se kur ishte koha më e mirë për ta bërë këtë" tha ai.

"Ata e hoqën ate me sukses dhe unë dua të komplimentoj aviatorët tanë. Dhe ne do të kemi më shumë për të raportuar për këtë pak më vonë."

Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin tha se balona u rrëzua mbi brigjet e Karolinës së Jugut në një deklaratë.

“Këtë pasdite, nën drejtimin e Presidentit Biden, avionët luftarakë amerikanë të caktuar në Komandën Veriore të SHBA-së rrëzuan me sukses balonën e vëzhgimit në lartësi të madhe të lëshuar nga dhe që i përket Republikës Popullore të Kinës (PRC) mbi ujë në brigjet e Karolinës së Jugut në Hapësira ajrore e SHBA-së”, tha Austin.

"Balona, e cila po përdorej në një përpjekje për të mbikqyrur vendet strategjike në Shtetet e Bashkuara kontinentale, u rrëzua mbi ujërat territoriale të SHBA," tha ai.