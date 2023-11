Biden: Nuk ka shans për një armëpushim në Lindjen e Mesme

Presidenti amerikan, Joe Biden deklaroi këtë të enjte se nuk ka asnjë mundësi që të ketë një armëpushim në Rripin e Gazës. Gjatë një komunikimi me gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, i pyetur në mënyrë të drejtpërdrejtë nëse ka shanse që të arrihet armëpushimi Biden u përgjigj: Jo, nuk ka mundësi.

Ai bëri me dije se ka kërkuar një pauzë tre-ditore në Gaza, madje një pauzë edhe më të gjatë për të liruar pengjet e mbajtura nga Hamasi.

Shtetet e Bashkuara do të godasin përsëri nëse është e nevojshme kundër objektivave të lidhura me Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike, organin elitar të ushtrisë iraniane dhe organizatat e lidhura me të, pasi ushtria amerikane goditi një ndërtesë në Siri dhe pas një vale sulmesh kundër SHBA-së dhe trupat e koalicionit kundër xhihadistëve në Siri dhe Irak.



Izraeli është i palëkundur në vendimin për të mos lejuar asnjë armëpushim, pasi sipas ushtrisë, kjo do i jepte kohë grupit të Hamasit të riorganizohen