Biden kërcënon Putinin: Nëse sulmon aleatët tanë në NATO, do të sjellim ushtarë në Rusi

Presidenti amerikan, Joe Biden, ka kërcënuar homologun rus, Vladimir Putin, që të mos prekë as edhe një centimetër të NATO-s, përndryshe do ta paguajë shtrenjtë.

“Për 75 vite, NATO ka ruajtur paqen në Europë, ka qenë guri i themelit të sigurisë amerikane. Dhe nëse Putini sulmon një aleat në NATO do të mbrojmë çdo centimetër të NATO-s, siç kërkon traktati. Do të kemi diçka që nuk e duam. E bëjmë të qartë që nuk e duam… nuk kërkojmë të kemi trupat amerikane duke luftuar në Rusi ose duke luftuar kundër Rusisë”, tha Biden gjatë një fjalimi përpara kombit amerikan, pas vizitës së tij në Izrael.

“Historia na ka mësuar se kur terroristët nuk e paguajnë për terrorin e tyre, kur diktatorët nuk e paguajnë për agresionin e tyre, ata shkaktojnë më shumë kaos dhe vdekje dhe më shumë shkatërrim.

Ata nuk ndalen dhe kostot dhe kërcënimet ndaj Amerikës dhe botës vetëm sa shtohen”, shtoi presidenti amerikan.

“Kështu që nëse nuk e ndalojmë oreksin e Putinit për fuqi dhe kontroll në Ukrainë, ai nuk do të kufizohet vetëm tek Ukraina. Putini ka kërcënuar duke i kujtuar Polonisë që tokat e saj perëndimore ishin dhuratë nga Rusia. Një prej këshilltarëve të tij kryesorë, një ish-president i Rusisë, ka quajtur Estoninë, Letoninë dhe Lituaninë, provincat baltike të Rusisë. Këta janë të gjithë aleatë në NATO”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Biden deklaroi gjithashtu se suksesi i Izraelit dhe Ukrainës në luftërat e tyre është jetik për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Për këtë arsye, Biden kërkoi një angazhim të administratës amerikane për këto dy konflikte, teksa u zotua se do t’i kërkojë Kongresit paketa ndihme miliarda dollarëshe.

“Nëse agresioni ndërkombëtar lejohet të vazhdojë, konflikti dhe kaosi mund të përhapen në pjesë të tjera të botës. Hamasi dhe Putini përfaqësojnë kërcënime të ndryshme, por ata kanë një të përbashkët. Ata duan të asgjësojnë plotësisht një demokraci fqinje”, tha Presidenti Biden.

Kreu i Shtëpisë së Bardhë shpjegoi se kjo ishte arsyeja kryesore pse në ditët në vijim do t’i dërgonte Kongresit një kërkesë urgjente për financim me vlerë 105 miliardë euro.

Fjalimi i Presidentit Biden vjen një ditë pas udhëtimit në Izrael, ku ai tregoi solidaritet me betejën e këtij vendi kundër Hamasit ndërsa bëri thirrje për më shumë ndihma humanitare për palestinezët në Rripin e Gazës.