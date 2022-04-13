Biden firmos 800 milionë dollarë, SHBA vendos të dërgojë helikopterë në Ukrainë
Presidenti amerikan, Joe Biden njoftoi të mërkurën për një paketë të re ndihme ushtarake prej 800 milionë dollarësh për Ukrainën.
Ndihma përfshin armë, municione, transportues të blinduar të personelit dhe helikopterë.
Njoftimin për ndihmën e re Biden e bëri të ditur pas një telefonate me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky, me të cilin bisedoi për të koordinuar dhënien e ndihmës.
“Kjo paketë e re ndihme do të përmbajë shumë nga sistemet e armëve shumë efektive dhe me aftësi të reja të përshtatura për sulmin më të gjerë që presim që Rusia të nisë në Ukrainën lindore”, tha Biden.
Presidenti amerikan, Joe Biden tha se SHBA do të vazhdojë të punojë me aleatët për të ndihmuar Ukrainën me armë dhe ndihma tjera.
“Furnizimi i qëndrueshëm me armë që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët dhe partnerët e saj i kanë ofruar Ukrainës ka qenë kritike që frocat ukrainase t'i rezistojnë pushtimit rus”, tha Biden.
Sipas presidentin amerikan, “ndihma ka bërë që pushtimi i presidentit rus, Vladimir Putin, të ngec.
Biden tha se Rusia synon të pushtojë dhe kontrollojë Ukrainën.
“Ne nuk mund të ndalemi tani”, shtoi Biden.
Gjatë muajit mars, Biden nënshkroi një paketë shpenzimesh emergjente, që parashikon 13.6 miliardë dollarë ndihmë për Ukrainën - rreth gjysma e tyre ndihmë ushtarake.
Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar fuqishëm pushtimin e Ukrainës nga Rusia dhe kanë ndërmarrë një varg sanksionesh kundër Rusisë - përfshirë ndalimin e importeve të naftës së saj./evropaelire