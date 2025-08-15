Biden e konsideroi si dhëndrin e duhur, vajza e ish-Presidentit nxjerr foton e partnerit të saj me të dashurën e re
Ashley Biden, vajza e ish-Presidentit amerikan Joe Biden, ka depozituar kërkesën për divorc pas 13 vitesh martesë me kirurgun plastik Dr. Howard Krein.
Lajmi vjen pas disa postimeve në rrjetet sociale, që sugjeruan tradhtinë e bashkëshortit. Në një foto të publikuar në Instagram Story, u shfaq një çift duke ecur dorë për dore, me përshkrimin: “Bashkëshorti im dhe e dashura e tij duke mbajtur duart”. Postimi ishte shoqëruar me një këngë që pyeste: “Çfarë bën kur burri yt nuk është i sinqertë? E pret shkurt dhe gjen dikë të ri?”. Fotot dhe mesazhet më pas u fshinë, por Ashley publikoi edhe video reflektuese, duke përfshirë citate mbi fillime të reja dhe kufij të rinj.
Kërkesa për divorc u depozitua në Gjykatën Familjare të Filadelfias, ku martesa është deklaruar si “e prishur në mënyrë të parikuperueshme”. Ashley ka kërkuar mbështetje financiare gjatë procesit që është ende në shqyrtim.
Çifti ishte martuar në vitin 2012, në një ceremoni që ndërthurte besimin katolik të Ashley-t dhe trashëgiminë hebraike të Krein. Ceremonia u zhvillua në kishën St. Joseph on the Brandywine në Delaware, me festim në vilën e familjes Biden në Wilmington. Në atë kohë, Joe Biden e kishte përshkruar Krein si “djalin e duhur” dhe Ashley-n si “një grua të mrekullueshme”.
As Krein, as përfaqësuesit e tij nuk kanë komentuar mbi ndarjen. Mediat po spekulojnë mbi arsyet, të nxitura nga postimet e fundit të Ashley-t në rrjete sociale.