Biden bisedë telefonike me Zelenksyn: I tregova planet e reja që do të ndërmarrim kundër Rusisë
Presidenti i SHBA Joe Biden tha se ka biseduar sot me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.
“Unë i thashë atij, siç i kam thënë çdo herë që kemi folur, se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me popullin e Ukrainës dhe ndërsa ata luftojnë me guxim për të mbrojtur vendin e tyre, dhe ata po e bëjnë këtë,” tha ai në Shtëpinë e Bardhë. .
“Ndërsa Putini vazhdon sulmin e tij të pamëshirshëm, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët dhe partnerët vazhdojnë të punojnë në hap për të rritur presionet ekonomike ndaj Putinit dhe për të izoluar më tej Rusinë në skenën globale. Më vonë sot, së bashku me aleatët e tjerë të NATO-s dhe G7, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar, si dhe Bashkimi Evropian, ne do të shpallim së bashku disa hapa të rinj për të shtrënguar [presidentin rus] Putin dhe për ta mbajtur atë edhe më përgjegjës për agresionin e tij kundër Ukrainës. tha Biden.
Zelensky gjithashtu shkroi në Twitter : “Ka pasur një bisedë thelbësore me @POTUS. I dha atij një vlerësim të situatës në fushën e betejës, i informoi për krimet e Rusisë kundër popullsisë civile. Ne ramë dakord për hapat e mëtejshëm për të mbështetur mbrojtjen e Ukrainës dhe për të rritur sanksionet kundër Rusia”.