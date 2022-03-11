LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Biden bisedë telefonike me Zelenksyn: I tregova planet e reja që do të ndërmarrim kundër Rusisë

Lajmifundit / 11 Mars 2022, 16:54
Bota

Biden bisedë telefonike me Zelenksyn: I tregova planet e reja që do

Presidenti i SHBA Joe Biden tha se ka biseduar sot me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.

“Unë i thashë atij, siç i kam thënë çdo herë që kemi folur, se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me popullin e Ukrainës dhe ndërsa ata luftojnë me guxim për të mbrojtur vendin e tyre, dhe ata po e bëjnë këtë,” tha ai në Shtëpinë e Bardhë. .

“Ndërsa Putini vazhdon sulmin e tij të pamëshirshëm, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët dhe partnerët vazhdojnë të punojnë në hap për të rritur presionet ekonomike ndaj Putinit dhe për të izoluar më tej Rusinë në skenën globale. Më vonë sot, së bashku me aleatët e tjerë të NATO-s dhe G7, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar, si dhe Bashkimi Evropian, ne do të shpallim së bashku disa hapa të rinj për të shtrënguar [presidentin rus] Putin dhe për ta mbajtur atë edhe më përgjegjës për agresionin e tij kundër Ukrainës. tha Biden.

Zelensky gjithashtu shkroi në Twitter : “Ka pasur një bisedë thelbësore me @POTUS. I dha atij një vlerësim të situatës në fushën e betejës, i informoi për krimet e Rusisë kundër popullsisë civile. Ne ramë dakord për hapat e mëtejshëm për të mbështetur mbrojtjen e Ukrainës dhe për të rritur sanksionet kundër Rusia”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion