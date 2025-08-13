LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Betejë e madhe me zjarret në Greqi Evakuime në Prevezë, Zakinthos dhe Patra!

Lajmifundit / 13 Gusht 2025, 16:52
Bota

Betejë e madhe me zjarret në Greqi Evakuime në Prevezë,

Zjarret po përhapen në zona të Greqisë Perëndimore në ditën e dytë tashmë.

Frontet më të mëdha po përhapen në Akai, Prevezë dhe Kios sipas Protothema.

Në Zakynthos raportohet rigjallerim i zjarreve, ndërsa një zjarr shpërtheu në Ilia në zonën e Kapeletos. Fronti i zjarrit aktualisht është edhe në Pella.

Pothuajse 100,000 hektarë janë prekur nga zjarret në Greqi. Dëmi më i madh është regjistruar në Akai, me shtëpi, biznese dhe depo të djegura.

24 zjarrfikës me 8 automjete, një ekip i E.M.O.D.E dhe një helikopter po punojnë për shuarjen e flakëve.

Ndihmë po ofrojnë autocisterna uji dhe makineri të projektit OTA.

Pak pas orës 16:00 u dërgua një mesazh atyre që ishin në zonë që të ishin në gatishmëri.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion