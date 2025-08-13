Betejë e madhe me zjarret në Greqi Evakuime në Prevezë, Zakinthos dhe Patra!
Zjarret po përhapen në zona të Greqisë Perëndimore në ditën e dytë tashmë.
Frontet më të mëdha po përhapen në Akai, Prevezë dhe Kios sipas Protothema.
Në Zakynthos raportohet rigjallerim i zjarreve, ndërsa një zjarr shpërtheu në Ilia në zonën e Kapeletos. Fronti i zjarrit aktualisht është edhe në Pella.
Pothuajse 100,000 hektarë janë prekur nga zjarret në Greqi. Dëmi më i madh është regjistruar në Akai, me shtëpi, biznese dhe depo të djegura.
24 zjarrfikës me 8 automjete, një ekip i E.M.O.D.E dhe një helikopter po punojnë për shuarjen e flakëve.
Ndihmë po ofrojnë autocisterna uji dhe makineri të projektit OTA.
Pak pas orës 16:00 u dërgua një mesazh atyre që ishin në zonë që të ishin në gatishmëri.