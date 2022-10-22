Beteja për kryeministrin “i vë flakën” skenës politike britanike, rritet mbështetja për Johnsonin
Beteja për kryeministrin e ardhshëm është duke u zhvilluar në Britani, dhe momenti i Boris Johnson duket se ka ardhur. Në veçanti, të premten katër ministra të lartë të qeverisë deklaruan publikisht synimin e tyre për të mbështetur Boris Johnson, nëse ai do të kandidonte për rizgjedhje si Kryeministër i Britanisë, pas dorëheqjes së Liz Truss.
Ish-sekretarja e Mbrojtjes Penny Mordant ishte e para që njoftoi zyrtarisht se do të kandidonte për Kryeministre. Megjithatë, në të njëjtën kohë, Johnson dhe Rishi Sunak po fitojnë terren të rëndësishëm me një javë para mbylljes së votimit.
Konservatorët kanë një shumicë të madhe në parlament dhe kështu ata në gjendje të injorojnë presionin për zgjedhje të përgjithshme për dy vite të tjerë, udhëheqësi i ri i partisë do të bëhet kryeministër – i pesti i Britanisë në gjashtë vite.
Ata që kërkojnë të zëvendësojnë Truss, i cili dha dorëheqjen të enjten pas gjashtë javësh kaotike, duhet të sigurojnë 100 vota nga deputetët konservatorë deri të hënën. Vetë Truss pasoi Johnson pasi ai u rrëzua nga kolegët e tij në korrik.
Partia shpreson se procesi i zëvendësimit të Liz Truss të vazhdojë në rrugën e duhur, pasi sondazhet tregojnë se nëse zgjedhjet kombëtare do të mbaheshin tani, konservatorët në fakt do të zhdukeshin, raporton abcnews.al.
Johnson nuk ka njoftuar zyrtarisht se do të kandidojë, por mbështetja për të po rritet, me mbështetjen e Sekretarit të Biznesit Jacob Rees-Mogg, Sekretarit të Pushtetit Lokal Simon Clarke dhe kryetarit të konferencës për klimën COP26, Alok Sharma.
Ministri i Mbrojtjes, Ben Wallace, i cili ka një ndikim të rëndësishëm si në opinionin publik ashtu edhe në konservatorët deklaroi se do të mbështeste ish-liderin.
Rikthimi i Johnson do të ishte i jashtëzakonshëm, i cili ka ende popullaritet tek anëtarët e partisë, megjithëse një sondazh i YouGov me 3,429 të rritur, i kryer të premten, tregoi se 52% e britanikëve nuk do të donin rikthimin e tij.
Deputeti konservator James Dundridge tha se Johnson i kishte thënë se ishte “gati” dhe se ish-udhëheqësi do të kthehej në Britani të shtunën nga pushimet në Karaibe. Por shumë po pyesin nëse Johnson, i cili u largua nga posti duke e krahasuar veten me një diktator romak që erdhi në pushtet dy herë për t’u marrë me krizat, mund të fitonte 100 vota.
Mandate i tij prej 3 vitesh ka qenë i mbushur me skandale dhe akuza për sjellje të pahijshme. William Hague, ish-udhëheqësi konservator, tha se kthimi i Johnson ishte ndoshta ideja më e keqe që ai kishte dëgjuar në gati gjysmë shekulli si anëtar i partisë dhe këmbënguli se kjo do të çonte në “vdekjen” e konservatorëve.
Rishi Sunak, një ish-analist i Goldman Sachs, i cili u bë ministër i financave sapo shpërtheu pandemia COVID-19 dhe doli i dyti në garë pas Truss është i preferuari sipas sondazheve, i ndjekur nga Johnson. Mordant është sërish e treta.
Në çdo rast, fituesi do të shpallet të hënën ose të premten në vijim.