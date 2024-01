Berisha, mesazh për gazetarët/ Akuza Ramës

Ministria e Shëndetësisë palestineze njoftoi sot se numri i të vrarëve në Gazë shkoi në 22.600, nga të cilët 162 u vranë në 24 orët e fundit.

Ndërsa numri i viktimave dhe i të plagosurve rritet, në rajon është rritur frika për përshkallëzimin e konfliktit. Presidenti i Iranit dhe komandanti i Gardës Revolucionare u zotuan sot për hakmarrje gjatë funeralit të viktimave të sulmit të dyfishtë me bombë të kryer nga organizata Shteti Islamik dy ditë më parë, shkruajnë mediat vendase.

Në të njëjtën kohë, skica e planit fillestar për të nesërmen e pas luftës në Rripin e Gazës, u prezantua dje nga ministri izraelit i Mbrojtjes Yoav Gallad, i cili parashikon se nuk do të ketë as Hamas dhe as administratë politike izraelite. Izraeli vazhdoi sot të bombardojë Rripin e Gazës, ndërsa Sekretari i Shtetit i SHBA Anthony Blinken viziton në rajonin, duke kërkuar të parandalojë përhapjen e luftës në Lindjen e Mesme pas një jave tensioni të lartë.

Sipas planit, operacionet ushtarake në Rripin e Gazës do të vazhdojnë deri në kthimin e pengjeve, shkatërrimin e aftësive ushtarake dhe qeveritare të Hamasit dhe eliminimin e kërcënimeve ushtarake. Më pas do të fillojë një fazë e re, dita tjetër e luftës, gjatë së cilës Hamasi nuk do të kontrollojë Gazën. Në javët e fundit, analistët i janë referuar skenarëve të ndryshëm, duke përfshirë kthimin në Rripin e Gazës pas luftës së Autoritetit Palestinez të Mahmud Abbas, selia e të cilit është në Bregun Perëndimor të pushtuar./CNN.gr