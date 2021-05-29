LEXO PA REKLAMA!

Bëri vaksinën, 62-vjeçari humb jetën pas 12 orësh, familjarët kërkojnë nisjen e hetimeve

Lajmifundit / 29 Maj 2021, 18:33
Bota

Bëri vaksinën, 62-vjeçari humb jetën pas 12 orësh,

Vdekja e një 62-vjeçari nga Almyros, Magnesia, i cili vdiq dje, 12 orë, pasi ishte vaksinuar kundër koronavirusit në qendrën lokale të shëndetit, ka vënë në alarm ekspertët.

Mediet fqinje shkruajnë se 62-vjeçari grek u ndje keq dhe njoftoi një mik të tij, i cili shkoi dhe e vizitoi në shtëpinë e tij.

Kur ai u largua dhe shkoi sërish për ta parë, disa orë më vonë, e gjeti atë të vdekur.

Sipas rezultateve të autopsisë 62-vjeçari vdiq nga një sulm në zemër. Të afërmit po kërkojnë hetime nëse vaksinimi ka të bëjë me gjakderdhjen që i shkaktoi sulmin në zemër, ndërsa raportohet se 62-vjeçari po përballej me probleme shëndetësore.

