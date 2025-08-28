BE pezullon takimet me qeverinë në detyrë të Kosovës deri në formimin e një qeverie të mandatit të plotë
Bashkimi Evropian ka njoftuar se përkohësisht do të ndalojë qëndrimin e takimeve me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, dhe me ministrin e kabinetit të tij brenda ndërtesës së Kosovës së Qeverisë së, deri në formimin e një qeverie me mandat të plotë, raportojnë mediat në Kosovë.
Në një letër të shkruar Kurtit më 8 gusht 2025, shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë dhe Përfaqësuesi i Posaçëm i BE-së, Aivo Orav, ka theksuar se ky vendim vjen si pasojë e aktgjykimit të Lartë të Kosovës më 25 qershor, e cila shpallet të pavlefshëm një udhëzim administrativ të Ministrisë së Financave.
Ky aktgjykim u bazua në kushtetues që ndalon ushtrimin e njëkohshëm të funksioneve ministrore dhe parlamentare. Ky vendim riafirmon përkushtimin tonë ndaj ligjit, llogaridhënies demokratike dhe integritetit institucional.
Vizitorët e nivelit të lartë nga BE-ja dhe shtetet anëtare përkohësisht do të përmbahen nga takimet brenda ndërtesës së Qeverisë së Kosovës, derisa të formohet një qeveri e re.
Ai ka të bëjë se qëllimi i vendimit është shmangia e pasigurive dhe keqinterpretimeve, siç ka ndodhur gjatë vizitës së fundit të përfaqësuesit të BE-së për dialogun e Kosovës-Serbi. Megjithatë, BE-ja thekson se ka mbetur përkushtuar ndaj Kosovës dhe se bashku me homologët në fusha kyçe do të.
“Shpresojmë që një qeveri me mandat të plotë të formohet pa vonesa të tjera, në mënyrë që të rifillojmë të plotësojmë dhe të bëjmë më shumë se sa politika dhe ekonomike”, është letra e BE-së.
Letra është edhe zëvendëskryeministrat Besnik Bislimi, Donika Gërvalla-Schwarz dhe Emilija Redžepi, si dhe te ambasadorët e shteteve anëtare të BE-së në Kosovë.