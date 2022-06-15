Marrëveshja e BE-së me Izraelin dhe Egjiptin, ja plani për furnizimin me gaz
Bashkimi Evropian (BE), ka nënshkruar marrëveshje trepalësh me Izraelin dhe Egjiptit për furnizim me gaz. Kjo në një përpjekje për të hequr dorë nga gazi rus.
Marrëveshja e finalizuar në konferencën rajonale të energjisë të Mesdheut Lindor në Kajro, do të lejojë eksporte “të rëndësishme” të gazit izraelit në Evropë për herë të parë, ka thënë ministria izraelite e energjisë, raporton Al-Jazeera, transmeton Express.
“Çfarë momenti i veçantë,” tha shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një konferencë të përbashkët shtypi së bashku me ministrat e energjisë egjiptian dhe izraelit. “E mirëpres shumë ngrohtësisht nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje historike”.
Von der Leyen ka thënë në Twitter se marrëveshja do të kontribuonte në sigurinë energjetike të Evropës.
Vitin e kaluar, BE-ja ka importuar afërsisht 40 për qind të gazit të saj nga Rusia.
Vendet kanë qenë duke luftuar për të reduktuar këtë varësi në mënyrë që të sanksionojnë Rusinë për pushtimin e saj të vazhdueshëm të Ukrainës.