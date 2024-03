BE “hap thesin” për Ukrainën: 5 mld euro ndihma, sanksione rusëve për Navalnyn!

5 miliardë euro ndihmë ushtarake për Ukrainën dhe sanksione ndaj personave përgjegjës për vdekjen e Aleksei Navalnit! Ministrat e Jashtëm te Bashkimit Europian i përcollën një mesazh të fortë Rusisë me vendimet e marra në takimin e tyre të fundit në Bruksel.

Rritja e ndjeshme e ndihmës së bllokut për forcat e armatosura ukrainase me 5 miliardë euro do bëhet në kuadrin e Instrumentit Europian të Paqes (EPF) për asistencën ndaj vendit të përballur me agresionin rus. Këshilli Europian njoftoi në një deklaratë se për këtë qëllim ka krijuar brenda EPF-së një Fond të posaçëm Asistence për Ukrainën (UAF).

Fondi i sapokrijuar do t’i mundësojë BE-së t’i mbështesë më tej nevojat në zhvillim të ushtrisë ukrainase përmes ofrimit të pajisjeve ushtarake vdekjeprurëse dhe jo-vdekjeprurëse si dhe trajnimeve e stërvitjeve.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Me këtë fond ne do të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën që të mbrohet nga lufta e agresionit të Rusisë me çdo gjë që i duhet dhe për aq kohë sa nevojitet”, u shpreh Borrell.

Ministrat e jashtëm të BE-së ranë dakord gjithashtu për të sanksionuar 30 zyrtarë rusë që besohet të kenë gisht në vdekjen e kryeopozitarit Navalny në një burg të Arktikut muajin e kaluar.

“Ne ramë dakord për sanksione ndaj atyre që janë përgjegjës për vrasjen e Aleksei Navalnit. BE-ja do të vendosë ndalime udhëtimi dhe ngrirje të aseteve për drejtuesit e burgut, të cilët i konsideron përgjegjës për vdekjen e figurës drejtuese të opozitës”, tha Borrell.

Gruaja e Navalnt, Julia Navalnaya, ka akuzuar Vladimir Putinin për vrasjen e tij, një akuzë që Kremlini e hedh poshtë. Navalny ishte duke vuajtur një dënim me burgim prej 19-vjetësh për akuza që ai dhe mbështetësit e tij i konsideronin të motivuara politikisht.