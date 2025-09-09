LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

BE dënon fort sulmin izraelit në Katar: Shkelje flagrante e ligjit ndërkombëtar

Lajmifundit / 9 Shtator 2025, 22:01
Bota

BE dënon fort sulmin izraelit në Katar: Shkelje flagrante e ligjit

Bashkimi Evropian ka dënuar sulmin ajror të Izraelit kundër udhëheqësve të Hamasit në Dohë, duke e cilësuar atë si një shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe integritetit territorial të Katarit.

Në një deklaratë të lëshuar të martën në mbremhe, BE paralajmëroi për rreziqet e përshkallëzimit të mëtejshëm të dhunës në rajon.

“Shprehim solidaritet të plotë me autoritetet dhe popullin e Katarit, një partner strategjik i Bashkimit Evropian,” tha zëdhënësi i Kaja Kallas, shefes së politikës së jashtme të BE-së, në një postim në rrjetin social X.

Ai theksoi se çdo përshkallëzim i luftës në Gaza duhet të shmanget, pasi nuk është në interes të askujt.

“Ne do të vazhdojmë të mbështesim të gjitha përpjekjet drejt një armëpushimi në Gaza,” u shpreh zyrtari i BE-së.

Ky sulm ka ngritur shqetësime serioze ndërkombëtare, ndërsa tensionet në rajon vazhdojnë të jenë të larta.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion