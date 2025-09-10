LEXO PA REKLAMA!

BBC: Moska po përshkallëzon operacionet e saj ushtarake për të testuar reagimin e Perëndimit

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 09:37
Bota

BBC: Moska po përshkallëzon operacionet e saj ushtarake për

BBC raporton se Moska ka “përshkallëzuar” operacionet e saj ushtarake për të testuar reagimin e Perëndimit pasi dronët rusë hynë në hapësirën ajrore polake dhe u rrëzuan , duke shënuar herën e parë që një gjë e tillë i ka ndodhur një shteti anëtar të NATO-s që nga fillimi i luftës në Ukrainë.

“Këto dronë nuk humbën rrugën dhe përfunduan në Poloni. Ata shkuan aq thellë në Poloni saqë aeroporti i Varshavës u mbyll. Dhe kjo ndodhi ndërsa sulmet ajrore në Ukrainë janë bërë më intensive dhe më të shpeshta”, raporton media britanike. “Dronët rusë e kanë kaluar kufirin perëndimor të Ukrainës më parë, por nuk janë rrëzuar kurrë. Pra, ky është territor i ri për Poloninë dhe NATO-n ”, shton BBC.

Siç u njoftua nga Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura Polake, avionë F-35 nga Komanda Ajrore e NATO-s dhe Forcat Ajrore Mbretërore të Holandës morën pjesë gjithashtu në operacionin kundër dronëve rusë . Sipas mediave polake, të paktën një dron u rrëzua në një shtëpi në lagjen Wyryki, duke dëmtuar çatinë e ndërtesës dhe duke hedhur mbeturina mbi një makinë. Sipas të njëjtave burime, askush nuk u lëndua nga përplasja.

Nga ana e tyre, policia polake gjeti një dron të dëmtuar në fshatin Czosnówka, në lindje të vendit, rreth 40 km larg kufirit me Bjellorusinë. Në një nivel politik, këshilli i sigurisë kombëtare i Polonisë u mblodh këtë mëngjes nën drejtimin e presidentit të vendit, Karol Nawrotski.

Në të njëjtën kohë, kryeministri polak Donald Tusk informoi Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, për situatën dhe reagimin e vendit të tij ndaj "objekteve që shkelën hapësirën tonë ajrore".

Në postimin e tij, zoti Tusk flet për një "numër të madh" dronësh rusë që "paraqisnin një kërcënim të drejtpërdrejtë dhe u rrëzuan".

