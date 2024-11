Barack dhe Michelle Obama urojnë Trump për fitoren, kërkojnë nga amerikanët të vetëpërmbahen

Barack dhe Michelle Obama të mërkurën u bënë thirrje amerikanëve që të dëgjojnë njëri-tjetrin dhe të respektojnë normat demokratike, në një deklaratë duke reaguar ndaj fitores së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale.

Ish-presidenti dhe zonja e parë uruan presidentin e zgjedhur dhe zëvendës presidentin, JD Vance.

“Ky nuk është padyshim rezultati që ne kishim shpresuar, duke pasur parasysh mosmarrëveshjet tona të thella me Republikanët për një mori çështjesh. Por të jetosh në një demokraci ka të bëjë me të kuptuarit se këndvështrimi ynë nuk do të fitojë gjithmonë dhe të jemi të gatshëm të pranojmë transferimin paqësor të pushtetit,” thanë ata.

Familja Obama tha se ata ishin jashtëzakonisht krenarë për zëvendëspresidenten Harris dhe kandidatin e saj, guvernatorin e Minesotës, Tim Walz, duke lavdëruar shërbimin e tyre "të jashtëzakonshëm" publik dhe "fushatën e jashtëzakonshme".

Ata gjithashtu falënderuan të gjithë stafin dhe vullnetarët që mbështetën përpjekjet e tyre.

"Siç thashë në gjurmët e fushatës, Amerika ka kaluar shumë gjatë viteve të fundit - nga një pandemi historike dhe rritje e çmimeve që rezultojnë nga pandemia", thanë ata. “Këto kushte kanë krijuar pengesa për pushtetarët demokratë në mbarë botën dhe natën e kaluar treguan se Amerika nuk është imune”.

Edhe ish-presidenti Bill Clinton dhe ish-Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton, të cilët humbën përballë Trump në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, lëshuan gjithashtu një deklaratë.

“Kamala Harris dhe Tim Walz zhvilluan një fushatë pozitive dhe largpamëse për t'u krenuar,” tha Clinton. “Populli amerikan ka votuar dhe Donald Trump dhe JD Vance do të jenë presidenti dhe zëvendëspresidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. I urojmë dhe shpresojmë se do të qeverisin për të gjithë ne.”