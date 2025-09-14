LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Baba i zakonshëm apo bos droge? Si një mesazh rrëzoi fasadën e Robert Andrews Jr

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 10:19
Bota

Baba i zakonshëm apo bos droge? Si një mesazh rrëzoi

Robert Andrews Jr, 34 vjeç, dukej një baba i zakonshëm në Newport, Uells, pa makina luksoze apo shenja luksi. Por pas kësaj fasade fshihej një bos droge, që drejtonte një rrjet të sofistikuar shpërndarjeje kokainë dhe heroinë në jug të Uellsit. Zbuluar nga mesazhe WhatsApp ku diskutohej për marrëveshje gjashtëshifrore, Andrews Jr menaxhonte transaksione të mëdha me metoda të rafinuara, duke përdorur zona sekrete dhe verifikime precize të parave.

Pak para Krishtlindjeve 2023, policia e arrestoi ndërsa tentonte të fshihte telefonin e tij, ku u gjetën shënime të detajuara për porositë dhe klientët. Hetimi nxori në pah strukturën e mirëorganizuar të rrjetit të tij, duke e bërë Andrews Jr një nga trafikut kryesorë të drogës në rajon. Ai pritet të përballet me një dënim të rëndë, ndërsa autoritetet besojnë se kanë goditur një perandori të sofistikuar kriminale.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion