Baba i zakonshëm apo bos droge? Si një mesazh rrëzoi fasadën e Robert Andrews Jr
Robert Andrews Jr, 34 vjeç, dukej një baba i zakonshëm në Newport, Uells, pa makina luksoze apo shenja luksi. Por pas kësaj fasade fshihej një bos droge, që drejtonte një rrjet të sofistikuar shpërndarjeje kokainë dhe heroinë në jug të Uellsit. Zbuluar nga mesazhe WhatsApp ku diskutohej për marrëveshje gjashtëshifrore, Andrews Jr menaxhonte transaksione të mëdha me metoda të rafinuara, duke përdorur zona sekrete dhe verifikime precize të parave.
Pak para Krishtlindjeve 2023, policia e arrestoi ndërsa tentonte të fshihte telefonin e tij, ku u gjetën shënime të detajuara për porositë dhe klientët. Hetimi nxori në pah strukturën e mirëorganizuar të rrjetit të tij, duke e bërë Andrews Jr një nga trafikut kryesorë të drogës në rajon. Ai pritet të përballet me një dënim të rëndë, ndërsa autoritetet besojnë se kanë goditur një perandori të sofistikuar kriminale.