Avioni rus pranë territorit të Alaskës, SHBA dërgon luftarakët F-16 në ndjekje
Shtetet e Bashkuara kanë vendosur katër avionë F-16, përfshirë një avion mbikëqyrës, për të kapur bombardues dhe luftarakë rusë, pak pasi një avion ushtarak rus u zbulua në hapësirën ajrore pranë Alaskës.
Komanda e Mbrojtjes Hapësinore të Amerikës së Veriut raportoi lajmin, duke theksuar se avioni rus mbeti në hapësirën ajrore ndërkombëtare dhe nuk hyri në hapësirën ajrore amerikane ose kanadeze, informon “La Repubblica”.
Aktiviteti rus në Zonën e Identifikimit të Mbrojtjes Ajrore ndodh rregullisht dhe nuk shihet si kërcënim.
Ndërkohë që sot Danimarka dhe Norvegjia raportuan për dronë të dyshuar ruse në hapësirën e tyre ajrore, duke pezulluar edhe fluturimet në aeroporte për disa orë.
Më herët janë shkelur hapësirat ajrore të Polonisë dhe të Estonisë, teksa NATO po konsideron të që veprojë duke aktivizuar Nenin nr. 4 dhe për kundërpërgjigje me rrëzim të mjeteve fluturuese ruse.