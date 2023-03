Avioni rus përplaset me dronin amerikan mbi Detin e Zi

Një avion luftarak rus është përplasur me një dron vëzhgues të Shteteve të Bashkuara mbi Detin e Zi, tha ushtria amerikane.

Ushtria amerikane tha se për këtë shkak është detyruar që ta ulë dronin e saj.

SHBA-ja tha se droni po kryente një operacion rutinë në hapësirën ndërkombëtare kur dy avionë luftarakë rusë tentuan që ta pengonin.

Ushtria tha se “ky ishte një veprim joprofesional dhe i pasigurt i rusëve” që për pak bëri që një prej avionëve dhe dronëve të rrëzoheshin.

Qe nga fillimi i luftes ne Ukraine, incidente te tilla ajrore kane qene te shpeshta.

Here kane qene mjetet ruse ato qe jane afruar me shume sesa duhet ne hapesiren e NATO-s nderkohe qe ka pasur edhe incidente me mjetet e aleances prane hapesires ruse.