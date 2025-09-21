LEXO PA REKLAMA!

Avioni rus fluturon mbi Baltik, Gjermania dërgon avionë luftarakë për ta ndjekur, pritet mbledhja e Këshillit të NATO-s

Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 19:46
Bota

Avioni rus fluturon mbi Baltik, Gjermania dërgon avionë luftarakë

Forcat Ajrore Gjermane ngritën në ajër dy avionë Eurofighter për të ndjekur një aeroplan luftarak rus që hyri në hapësirën ajrore neutrale mbi Detin Baltik, përpara se t’ua dorëzonin detyrat e shoqërimit partnerëve të NATO-s në Suedi.

“Edhe një herë, forca jonë e paralajmërimit të hershëm, e përbërë nga dy Eurofighter, u ngarkua nga NATO për të hetuar një avion të paidentifikuar pa plan fluturimi ose kontakt radiofonik në hapësirën ajrore ndërkombëtare”, tha Gjermania.

“Ishte një avion rus zbulues IL-20M. Pas identifikimit vizual, ne ia dorëzuam detyrat e shoqërimit partnerëve tanë suedezë të NATO-s dhe u kthyem në Rostock-Laage.”

Këshilli i Atlantikut të Veriut i NATO-s do të mblidhet të martën për të diskutuar shkeljen e hapësirës ajrore të Estonisë nga Rusia.

