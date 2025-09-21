Avioni rus fluturon mbi Baltik, Gjermania dërgon avionë luftarakë për ta ndjekur, pritet mbledhja e Këshillit të NATO-s
Forcat Ajrore Gjermane ngritën në ajër dy avionë Eurofighter për të ndjekur një aeroplan luftarak rus që hyri në hapësirën ajrore neutrale mbi Detin Baltik, përpara se t’ua dorëzonin detyrat e shoqërimit partnerëve të NATO-s në Suedi.
“Edhe një herë, forca jonë e paralajmërimit të hershëm, e përbërë nga dy Eurofighter, u ngarkua nga NATO për të hetuar një avion të paidentifikuar pa plan fluturimi ose kontakt radiofonik në hapësirën ajrore ndërkombëtare”, tha Gjermania.
“Ishte një avion rus zbulues IL-20M. Pas identifikimit vizual, ne ia dorëzuam detyrat e shoqërimit partnerëve tanë suedezë të NATO-s dhe u kthyem në Rostock-Laage.”
Këshilli i Atlantikut të Veriut i NATO-s do të mblidhet të martën për të diskutuar shkeljen e hapësirës ajrore të Estonisë nga Rusia.