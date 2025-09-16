LEXO PA REKLAMA!

Avioni me tre pasagjerë rrëzohet pranë shkollës së mesme në lindje të Torontos

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 16:30
Bota

Avioni me tre pasagjerë rrëzohet pranë shkollës së

Një aeroplan i vogël me tre pasagjerë u rrëzua në Toronto të hënën në mbrëmje.

Incidenti ndodhi në Institutin Kolegjial ​​Monarch Park, në jug të Danforth Avenue dhe në perëndim të Coxwell Avenue, sipas CTV News, që raporton se asnjë nga pasagjerët nuk u lëndua.

Zjarrfikësit e Torontos thanë se forcat e shpëtimit në vendngjarje kishin nuhatur aromë gazi dhe karburanti.

Një sasi karburanti po rridhte jashtë pas rrëzimit të mjetit, por zjarrfikësi e neutralizuan në kohë.

Sipas autoriteteve, avioni, një 140 Piper Cherokee me katër vende, dyshohet se ka kaluar mbi pemë dhe ka rrëshqitur në një gardh rreth 15 metra larg një fushe ku njerëzit po luanin futboll.

