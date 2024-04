Avioni me 173 pasagjerë dështon të ulet, rrëshqet nga pista

Një aeroplan i Koresë së Air Lines Co Ltd me 173 pasagjerë rrëshqiti nga pista në Aeroportin Ndërkombëtar të Cebu në Filipine të dielën vonë në darkë, njoftoi linja ajrore, duke shtuar se nuk kishte të lënduar dhe se të gjithë pasagjerët u larguan në mënyrë të sigurt nga avioni.

Airbus SE A330, i cili po fluturonte nga Seuli në Cebu, u përpoq të ulej dy herë për shkak të kushteve të këqija të motit në zonë para se të dilte nga pista në xhiron e tretë në orën 23:07 me kohën lokale, siç thuhet në njoftimin e sotëm nga Korean Air.

“Udhëtarët u transferuan në tre hotele lokale, ndërsa ishte planifikuar një fluturim alternativ ”, siç njoftoi e njëjta kompani ajrore për fluturimin KE361.

“Aktualisht jemi duke hetuar shkaqet e incidentit” , shtoi ai.

Fotot nga vendi i ngjarjes, të cilat nuk janë konfirmuar dhe postuar në rrjetet sociale , tregojnë se avioni është dëmtuar rëndë, me pajisjen e uljes në hundë që duket se ka dështuar dhe është dëmtuar.