Avioni i Netanyahut shmang hapësirën ajrore europiane gjatë rrugës për në SHBA
Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 20:30
"Për herë të parë që nga shpërthimi i luftës në Gaza .Avioni presidencial izraelit shmang hapësirën ajrore franceze gjatë udhëtimit për në Nju Jork
Avioni që transportonte kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, eviton hapësirën ajrore të Francës për shkak të një urdhër-arresti të lëshuar ndaj tij nga Gjykata Ndërkombëtare Penale.
Avioni fluturoi vetëm mbi hapësirën ajrore të Greqisë dhe Italisë, duke shmangur fluturimin mbi vendet e tjera evropiane.