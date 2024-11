Avionët bombardues të SHBA, B-52 mbërrijnë në Lindjen e Mesme

Avionet bombardues amerikanë kanë mbërritur në rajonin e Lindjes së Mesme pasi tensionet janë ndezur mbi Iranin që mund të nisë një tjetër sulm ndaj Izraelit.

Lajmin e konfirmoi Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (CENTCOM) herët të dielën.

Bombarduesit strategjikë B-52 Stratofortress nga Krahu i 5-të i Bombës i Bazës Ajrore Minot mbërritën në Lindjen e Mesme, tha CENTCOM, pa dhënë detaje te metejshme.

Zyrtarët e Pentagonit thanë më herët se bombarduesit me rreze të gjatë B-52, së bashku me më shumë anije me shkatërrues, skuadrile luftarake dhe tankera, do të vendosen në rajon për të penguar Iranin dhe aleatët e tij militantë.

Lëvizjet vijnë përpara zgjedhjeve presidenciale të SHBA-së të martën dhe ndërsa i gjithë rajoni i Lindjes së Mesme është në prag të përfshirjes në një konflikt më të gjerë rajonal mbi konfliktet e vazhdueshme midis Izraelit dhe përfaqësuesve iranianë Hamas dhe Hezbollahut në Gaza dhe Liban.