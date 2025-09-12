Avionë nga disa vende anëtare dhe anije luftarake gati, si po i përgjigjet NATO sulmit rus në Poloni
NATO ka nisur një iniciativë për të përforcuar mbrojtjen e krahut lindor të Evropës pas ndërhyrje me dron rus në hapësirën ajrore polake këtë javë, njoftoi të premten Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte.
Operacioni “Roja Lindore” do të fillojë në ditët në vijim dhe do të përfshijë asete nga Danimarka, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania dhe të tjera, tha Rutte.
“Eastern Sentry do t’i shtojë fleksibilitet dhe forcë qëndrimit tonë dhe do ta bëjë të qartë se, si një aleancë mbrojtëse, ne jemi gjithmonë të gatshëm të mbrohemi”, shtoi ai.
Rutte tha se inkursioni me dron “i rrezikshëm dhe i papranueshëm” i Rusisë të mërkurën “nuk ishte një incident i izoluar”.
“Pakujdesia e Rusisë në ajër, përgjatë krahut tonë lindor, po rritet në frekuencë”, tha Rutte.
Komandanti Suprem i Forcave Aleate të NATO-s për Evropën, Gjenerali Amerikan Alexus Grynkewich, tha se operacioni, i cili do të jetë “fleksibël dhe i shkathët”, do të përfshijë aftësi të zgjeruara, mbrojtje të integruara ajrore dhe tokësore dhe shkëmbim të shtuar të informacionit midis partnerëve të NATO-s.
Grynkewich vuri në dukje se do të duhet pak kohë që i gjithë operacioni të përfundojë, por hapat e parë do të fillojnë "menjëherë".
Ndër pajisjet e dedikuara për operacionin janë dy avionë F-16 dhe një fregatë luftarake kundërajrore nga Danimarka, tre Rafale nga Franca dhe katër Eurofighter nga Gjermania, sipas një njoftimi për shtyp nga aleanca.
“Edhe pse fokusi ynë është te Polonia, kjo situatë i tejkalon kufijtë e një kombi. Ajo që prek një aleat na prek të gjithëve”, tha Grynkewich.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, flet gjatë një konference për shtyp mbi shkeljen e hapësirës ajrore polake nga dronët rusë, në selinë e NATO-s në Bruksel, të premten.
Iniciativa është modeluar sipas operacionit “Baltic Sentry” që NATO nisi më parë këtë vit në përgjigje të sabotimit të kabllove në Detin Baltik, tha Grynkewich.
“Polonia dhe qytetarët nga e gjithë Aleanca duhet të jenë të sigurt nga reagimi ynë i shpejtë në fillim të kësaj jave dhe njoftimi ynë i rëndësishëm këtu sot”, tha ai, “NATO do të vazhdojë të mbrojë çdo centimetër të territorit të saj.”
Operacioni do të mbulojë të gjithë krahun lindor të shteteve të NATO-s, “nga veriu i largët deri në Detin e Zi dhe Mesdhe”, tha Grynkewich. “Në të gjithë krahun lindor, ne do të përshtatemi dhe ndryshojmë vazhdimisht qëndrimin tonë në një mënyrë që e mban kundërshtarin të papërgatitur, por gjithashtu i përgjigjet kërcënimeve specifike ndërsa i shohim ato të shfaqen”, tha ai.
Kryeministri polak Donald Tusk e quajti të premten ndërhyrjen me dron rus në vendin e tij një “sulm” dhe tha se nuk ishte një gabim, vetëm disa orë pasi Presidenti i SHBA-së Donald Trump sugjeroi se shkelja e hapësirës ajrore mund të ketë qenë aksidentale.
“Do të dëshironim gjithashtu që sulmi me dron ndaj Polonisë të ishte një gabim. Por nuk ishte. Dhe ne e dimë këtë”, tha Tusk në një postim në rrjetet sociale .
Polonia ka informacione që tregojnë se Rusia lëshoi deri në 21 dronë në vend të mërkurën, por jo të gjithë u gjetën, tha për mediat lokale kreu i Zyrës së Politikës Ndërkombëtare presidenciale të Polonisë, Marcin Przydacz. Është e mundur që disa dronë të kenë kaluar hapësirën ajrore, tha Przydacz në një intervistë me Radio ZET të premten.