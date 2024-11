Askush nuk e mbështeti Trump më shumë se Musk, çfarë fitoi njeri më i pasur në botë?

Asnjë biznesmen nuk bëri më shumë për të mbështetur kandidaturën e ish-presidentit Donald Trump sesa Elon Musk.

Miliarderi dhe perandoria e tij e biznesit përballen me efekte si pozitive ashtu edhe negative pasi Trump fitoi përsëri presidencën në zgjedhjet e së martës.

Të mërkurën herët, investitorët tashmë kishin vënë bast se fitorja e Donald Trump do të ishte gjithashtu një fitore për pronësinë kryesore publike të Elon Musk, Tesla, duke i çuar aksionet e prodhuesit të tij të automjeteve elektrike më shumë se 12% në tregtimin para tregut. Kjo e ngriti vlerën e 411 milionë aksioneve të Tesla-s që Musk zotëron plotësisht me më shumë se 12 miliardë dollarë.

Musk ka dhuruar afro 119 milionë dollarë deri më tani për një komitet të veprimit politik që ai ngriti për të mbështetur Trump, sipas dosjeve të Komisionit Federal të Zgjedhjeve. Ai është shfaqur me Trump në mitingje dhe ka organizuar një intervistë me të në X, platforma e tij e mediave sociale.

Pjesa më e madhe e pasurisë masive neto të Musk mund të gjurmohet në mbështetjen e qeverisë që kompanitë e tij, si Tesla dhe SpaceX, kanë marrë gjatë viteve. Edhe nëse Zëvendës Presidentja Kamala Harris do të kishte fituar, shumë nga ato para do të kishin vazhduar të rrjedhin. Por edhe nëse një pjesë e mbështetjes së qeverisë për automjetet elektrike tani shkurtohet ose ndërpritet, siç ka të ngjarë me fitoren e Trump, pasuria e Musk do të mbetet e paprekur. Në fakt, Tesla mund të përfitojë nëse mbështetja e qeverisë për EV përfundon