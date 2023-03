“Askush nuk e beson sa vjeç jam”

Kur një grua 90-vjeçare tregoi sekretin e saj për t’u dukur rinore, ajo i la të gjithë të tronditur. Gruaja duket aq e mirë sa askush nuk e beson se është 91 vjeçe. Ajo duket fantastike, e hollë, e shëndetshme dhe ka qëndrim perfekt.

Plakja është diçka që shumë njerëz i frikësohen. Rrudhat dhe lëkura e varur nuk janë më tërheqëse, dhe ndërkohë që po shohim gjithnjë e më shumë individë që zgjedhin trajtimet me botoks dhe mbushës për të ndaluar plakjen, jo të gjithë duan të ndjekin këtë rrugë.

Një grua 90-vjeçare ka ndarë sekretin e saj të pamjes rinore dhe i ka lënë të gjithë të shokuar.

Entuziastja e fitnesit Dalyce Barnett Radtke postoi një video të nënës së saj 90-vjeçare në rrjetet sociale, duke e pyetur atë për stilin e jetës së saj të shëndetshme.

Zonja e moshuar tregoi se ende stërvitet çdo ditë dhe ka një regjim bukurie shumë të thjeshtë që i jep lëkurës së saj një shkëlqim rinor. Rutina e saj e kujdesit të lëkurës është çuditërisht e thjeshtë – është sapun, ujë pastrues dhe locion për fytyrën.

Kjo grua me moshë plake duket aq mirë sa askush nuk e beson se ka kapërcyer të 90-at. E veshur me xhinse blu të çelët dhe një pulovër të kuqe, ajo duket fantastike, e hollë, e shëndetshme dhe me qëndrim perfekt.

Dalyce tha se nëna e saj nuk ka ndonjë sekret të veçantë dhe është me të vërtetë me fat për shkak të gjenetikës së saj të mirë.

Kjo grua e moshuar filloi të shkojë në palestër në të gjashtëdhjetat e saj, ushqehet shëndetshëm dhe është mirënjohëse për çdo ditë të re.

“Diçka brenda meje më thotë se ndihem më mirë kur lëviz. Nuk kam qenë në palestër prej vitesh e vitesh”, pranon 90-vjeçarja.

Rutina e saj në palestër përfshin të paktën një orë e gjysmë, ndoshta pak më shumë, stërvitje tre deri në katër herë në javë.

Pak stërvitje me top, pak shtrirje, pak pesha, kardio në rutine… Dhe jo vetëm trupi i saj duket i përsosur, por edhe fytyra e saj. Nuk bëhet fjalë për kremra të shtrenjta kundër plakjes.

Të gjithë janë të habitur nga fakti që gruaja është rreth të nëntëdhjetave.