Arrestohet vrasësi i Charlie Kirk, Trump kërkon dënim me vdekje
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, në një intervistë për Fox News ka bërë me dije se vrasësi i Charlie Kirk është arrestuar. Ai u shpreh se ishte një person pranë autorit që e dorëzoi atë. Trump u shpreh se autoritetet lokale bënë një punë të mrekullueshme së bashku për të kapur autorin.
Presidenti i SHBA-ve, e ka shprehur hapur dëshirën e tij se shpreson që vrasësi i Kirk të marrë dënim me vdekje. Ndër të tjera, Trump u shpreh se Kirk-un e kishte si djalë. Charlie Kirk gjithmonë pohonte se ishte më mirë të sfidonte idetë e këqija, siç i shihte ai, sesa t’i gëlltiste ato. Jeta e tij profesionale iu kushtua këtij besimi.
Në moshën 18 vjeç, ai la universitetin për të nisur atë që do të bëhej organizata më e shquar rinore konservatore e Amerikës, Turning Point USA (TPUSA). Më 10 shtator, Kirk u qëllua për vdekje në një kampus kolegji në Utah duke bërë pikërisht atë që i kishte sjellë famë, qëllim dhe, për mbështetësit e MAGA-s, një vlerësim të madh: duke debatuar me liberalët.
Kirk arriti shumë në 31 vitet e tij. Në ditët e para të TPUSA-s, donatorët republikanë të cilët ai i shfrytëzoi për para duhet të jenë habitur. Ja ku ishte një adoleshent i hollë që mezi dinte si të lidhte një kravatë. Megjithatë, shpejt ata filluan të shkruanin çekë, të magjepsur nga këmbëngulja e tij prej buldogu dhe angazhimi i tij i zjarrtë ndaj kauzës së tregjeve të lira dhe qeverisjes së vogël. Ata vunë bast për kalin e duhur. Kirk dëshmoi se ishte një organizator i shkëlqyer; sot TPUSA është një gjigant. Deri në vitin 2023, të ardhurat totale të TPUSA dhe krahut të saj të lobimit ishin 92.4 milionë dollarë, sipas New York Times. Ajo ka degë në 850 kolegje dhe organizon evente të zhurmshme me emra të shquar nga e djathta politike, përfshirë Trump.
Ndikimi i Kirk buronte gjithashtu nga reputacioni i tij si një tribun i së djathtës, dikush që nuk kishte frikë të mbronte konservatorizmin kundër një turme imagjinare libtardësh të verbër. Midis përdoruesve të TikTok nën 30 vjeç që votuan për Trump në vitin 2024, Kirk ishte individi më i besuar në platformë, zbuloi një sondazh nga TikTok.
Ai mund ta ketë ndihmuar Trump të rimarrë presidencën. Në zgjedhjet e vitit të kaluar, diferenca e fitores së Kamala Harris midis votuesve të rinj u tkurr me 12 pikë krahasuar me atë të Joe Biden në vitin 2020, një ndryshim më i madh se për çdo grupmoshë tjetër. Trump thuhet se ia atribuoi Kirkut kontributin në përmirësimin e performancës së tij midis votuesve të rinj.
Kirk mund ta kishte përdorur lehtësisht ndikimin e tij si një trampolinë për postin e zgjedhur. Sigurisht që ai demonstroi një aftësi për formësimin e Partisë Republikane. TPUSA shpenzoi dhjetëra miliona dollarë në një fushatë “nxitni votën” vitin e kaluar dhe Kirk ndihmoi në largimin e kryetarit të Komitetit Kombëtar Republikan. Pasi z. Trump u rizgjodh, Kirk ndihmoi në verifikimin e të emëruarve të mundshëm në kabinet. Ai ishte bërë një ndërmjetës i pushtetit.
Megjithatë, Kirk gjithmonë pohonte se nuk ishte i interesuar të kandidonte për poste. Ai kishte diçka më të rëndësishme në mendje. Ai besonte se “wokizmi” kërcënonte të shkatërronte vendin. Amerika nuk do të shpëtohej në kutitë e votimit, por në fushat ku farkëtohet kultura, si kampuset e kolegjeve. Një i krishterë i devotshëm, ai donte të vazhdonte të udhëtonte nga një kampus në tjetrin, duke ua hequr syrin studentëve liberalë, duke i edukuar ata rreth të këqijave të teorisë kritike të racës dhe ideologjisë gjinore dhe duke i nxitur ata të krijonin familje dhe të rimerrnin Amerikën për Jezu Krishtin.
Kirk ishte luftarak dhe i zjarrtë në këtë çështje, duke reflektuar një epokë të përcaktuar nga mllefi partiak. Mosbesimi në rritje dhe madje urrejtja e amerikanëve ndaj kundërshtarëve të tyre politikë është shoqëruar me një rritje shqetësuese të sulmeve, gati-gabimeve dhe kërcënimeve në vitet e fundit.