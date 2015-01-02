Arrestohet autori i sulmit me armë ndaj Erdogan
Lajmifundit / 2 Janar 2015, 09:51
Bota
Dita e parë e vitit ka qenë mjaft e rrezikshme për presidentin turk Recep Tayip Erdogan.
Zyra e tij është sulmuar me një granatë dhe është qëlluar disa herë me armë nga një person.
Shefi i policisë së Stambollit, Selami Altiok, ka thënë për mediat turke se granata nuk ka shpërthyer dhe se nuk ka pasur lëndime në njerëz.
“Ne e dimë identitetin e tij dhe lidhjet që ai ka, por nuk duam që t’i bëjmë publike. Ai ka qenë për disa kohë edhe në burg”, ka thënë Altiok.
Ai, ka lajmëruar se personi i cili kreu këtë akt, është arrestuar dhe është dërguar në polici ndërsa ende nuk dihen motivet e këtij sulmi.