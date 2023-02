Arrestimi i Charles McGonigal, drejtori i FBI-së: Veprimet e ish-agjentit nuk na përfaqësojnë, lidhja me Shqipërinë...

Sjellja kriminale e ish-agjentit të FBI-së, Charles McGonigal nuk përfaqëson veprimet e pjesës tjetër të Byrosë Federale të Hetimit. Kështu u ka thënë punonjësve drejtori i FBI-së Christopher Wray.

Në mesazhin e Wray, i cili nuk u publikua, Wray u tha punonjësve të FBI-së se sjellja e supozuar e McGonigal nuk përfaqëson sjelljen e rangut dhe dosjes së byrosë.

"Mënyra se si ne ruajmë besimin dhe besimin e popullit amerikan është përmes punës sonë duke treguar, kur të gjitha faktet dalin në shesh, se ne i kemi qëndruar procesit dhe i kemi trajtuar të gjithë në mënyrë të barabartë, edhe kur ai është i yni." tha Wray në deklaratë.

"FBI do të bëjë përpjekje të mëdha për të hetuar dhe për të mbajtur përgjegjës këdo që shkel ligjin, duke përfshirë kur individi është punonjës i FBI-së. Ne e mbajmë veten në standardet më të larta dhe fokusi ynë do të mbetet në misionin tonë dhe në të bërë gjënë e duhur. , në mënyrën e duhur, çdo herë”, tha Wray.

McGonigal u deklarua i pafajshëm në çështjen e Nju Jorkut dhe pritet të bëjë të njëjtën gjë kur të paraqitet para një gjyqtari federal në Uashington.

“Arrestimi i ish-shefit të zyrës fushore të FBI-së në Nju Jork, kreut të kundërzbulimit për akuzat për pastrim parash të lidhur me një oligark rus me lidhje të forta me presidentin Putin është një zhvillim serioz që mund të ketë kompromentuar kundërzbulimin e tjerë ekzistues të FBI-së ose hetimet e sigurisë kombëtare në lidhje me Rusia apo tema të tjera”, tha për ABC News, Javed Ali, ish-drejtor i lartë kundër terrorizmit në Këshillin e Sigurisë Kombëtare.

“Gjatë viteve, një numër i hetimeve më të ndjeshme dhe më të rëndësishme të kundërzbulimit të FBI-së janë mbaruar nga zyra e Nju Jorkut dhe kreu i kundërzbulimit atje do të kishte pasur një perspektivë strategjike për numrin e rasteve, statusin e tyre dhe të ndryshmet. teknikat dhe metodat hetimore të përfshira për të mbledhur inteligjencë dhe për të ndërtuar prova për ndjekje penale të mundshme”, tha Ali, i cili ishte gjithashtu një zyrtar i lartë i FBI-së dhe tani është profesor në Shkollën e Politikave Publike Ford në Universitetin e Miçiganit.

Sipas informacioneve nga dosja lidhur me prangosjen e Charles McGonigal, ish-agjentit të FBI-së që është nën akuzë për korrupsion. Faqet e dosjes tregojnë shumë për zhvillimet politike të 3-4 viteve të fundit edhe në Shqipëri, ku protagonist është kryeministri Edi Rama dhe lufta e tij kundër opozitës.

McGonigal ka zhvilluar takime të njëpasnjëshme me kryeministrin Edi Rama dhe dy persona që në dosje emërtohen si ‘Personi A’ dhe ‘Personi B’, që janë përkatësisht Agron Nezaj e Dorian Duçka, të dy të lidhur me Ramën. Nezaj del në dosje si njeriu që i jep 225 mijë dollarë McGonigal në mënyrë që të ndërhyjë në FBI që të nisë hetimin për personin që po lobonte në SHBA për PD-në, në vitin 2017 kur drejtohej nga Lulzim Basha.

Supozohet që bëhet fjalë për Nicolas (Nick) Muzin. Ndërsa Duçka del si njeriu që e shoqëron kudo ish-agjentin, paguan fluturimet e akomodimet e tij, si dhe i përcjell informacionet e nevojshme që do t’i shërbenin në nisjen e hetimit nga FBI. Vetë Rama thotë se akuzat e ngritura ndaj McGonigal nuk kanë lidhje me të.