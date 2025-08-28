LEXO PA REKLAMA!

Ana Murganiç kishte lidhje me sulmin terrorist ndaj KFOR-it? Mediat kroate zbardhin mesazhet rreth spiunazhit

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 20:52
Ana Murganiç kishte lidhje me sulmin terrorist ndaj KFOR-it? Mediat

Mediat kroate kanë zbardhur detaje të reja lidhur me dy shtetasit e arrestuar nën dyshimet për spiunazh. Sipas tyre, Ana Murganiç, e arrestuar bashkë me partnerin e saj, piloti kroat J.I., kishte kontakte me një prej të dyshuarve për sulmin terrorist në Banjskë, Vladimir Radivojeviç, i njohur si “Mami”.

Radivojeviçi është identifikuar si pjesëtar i organizatës “Brigada e Veriut”, e shpallur terroriste nga qeveria e Kosovës.

Sipas mediave kroate, Murganiç e njihte Radivojeviçin që nga fëmijëria dhe kishin komunikuar përmes mesazheve edhe lidhur me sulmin e 25 shtatorit 2022, kur pjesëtarët e KFOR-it u sulmuan në Zubin Potok.

Mediat raportojnë se Murganiç i kishte shkruar Radivojeviçit: “Duhet ta ‘hekurosni’ sulmin ndaj KFOR-it me çdo kusht”, duke nxjerrë në pah përfshirjen e saj në planifikimin ose mbështetjen e veprimeve terroriste.

 

 

 

 

 

 

 

