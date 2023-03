Ambasadori në Francë: Nëse Ukraina nuk është në gjendje të mbrohet, Polonia do të hyjë në luftë

Ambasadori i Polonisë në Francë, Jan Emeryk Rosciszewski, tha në një intervistë për mediat franceze se mund të krijohet një situatë në të cilën Polonia do të duhet të hyjë në luftë nëse Ukraina nuk është në gjendje të mbrohet nga Rusia.

“Nuk është NATO, Polonia apo Sllovakia që po ushtron presion në rritje, por Rusia, e cila sulmoi Ukrainën. Rusia, e cila pushton territoret. Rusia, e cila vret njerëzit e saj. Dhe Rusia, e cila rrëmben fëmijët ukrainas.

Pra, ose Ukraina do të mbrojë pavarësinë e saj, ose do të na duhet të hyjmë në këtë konflikt. Sepse do të kërcënohen vlerat tona kryesore, të cilat ishin baza e qytetërimit dhe kulturës sonë. Kështu që ne nuk do të kemi zgjidhje tjetër veçse të hyjmë në konflikt”, tha Rosciszewski.

Pas komentit të ambasadorit, ambasada polake në Francë ka publikuar një deklaratë ku thuhet se disa media e kanë interpretuar ambasadorin “jashtë kontekstit”.

“Gjatë një bisede tridhjetë minutëshe me redaktorin, ambasadori Rosciszewski mbrojti nevojën që aleatët të mbështesin Ukrainën.

Ai foli gjithashtu për kërcënimin që Rusia përfaqëson për Evropën dhe vlerat evropiane”, njoftoi ambasada.

Ata shtuan se “nëse dëgjohet me kujdes” e gjithë biseda bëhet e qartë se nuk kishte asnjë njoftim për përfshirjen e drejtpërdrejtë të Polonisë në konflikt, por vetëm një paralajmërim për pasojat që mund të kishte një disfatë e Ukrainës, mundësinë e një sulmi rus. ose përfshirjen e më shumë vendeve të Evropës Qendrore, shteteve baltike dhe Polonisë.