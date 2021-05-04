LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Defender Europe 21”, Veliaj falënderon SHBA-në me anë të fotos me ambasadoren Kim

Lajmifundit / 4 Maj 2021, 19:42
Politikë

“Defender Europe 21”, Veliaj falënderon SHBA-në me

“Defender Europe 21”, stërvitja më e madhe në Ballkan me anëtarë dhe mjete të SHBA-së nisi sot në vendi  tonë.

Përmes një fotoje me ambasadoren e SHBA-së, kryebashkiaku Erion Veliaj e ka konsideruar një rast unik për të promovuar aleancën mes vendit tonë, SHBA-së dhe Nato-s.

“Defender Europe 21 nisi sot stërvitjen në Shqipëri.

Është një rast unik për të promovuar aleancën tonë me SHBA-në dhe Nato-n, si dhe forcuar më tej angazhimin tonë të ndërsjellë për të qëndruar besnikërisht krah njëri-tjetrit në kohë të mira dhe të vështira.

Faleminderit U.S. Embassy-Tirana për mikpritjen e mrekullueshme!”, shkruan Veliaj.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion