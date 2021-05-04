“Defender Europe 21”, Veliaj falënderon SHBA-në me anë të fotos me ambasadoren Kim
“Defender Europe 21”, stërvitja më e madhe në Ballkan me anëtarë dhe mjete të SHBA-së nisi sot në vendi tonë.
Përmes një fotoje me ambasadoren e SHBA-së, kryebashkiaku Erion Veliaj e ka konsideruar një rast unik për të promovuar aleancën mes vendit tonë, SHBA-së dhe Nato-s.
“Defender Europe 21 nisi sot stërvitjen në Shqipëri.
Është një rast unik për të promovuar aleancën tonë me SHBA-në dhe Nato-n, si dhe forcuar më tej angazhimin tonë të ndërsjellë për të qëndruar besnikërisht krah njëri-tjetrit në kohë të mira dhe të vështira.
Faleminderit U.S. Embassy-Tirana për mikpritjen e mrekullueshme!”, shkruan Veliaj.