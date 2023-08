Alarmohet Rusia, kush po e kërkon “kokën” e Dugin, informacionet që po friksojnë rrethin e ngushtë të Putinit

Bomba në makinën ku gjeti vdekjen Darya Dugina ka shumë të ngjarë të ishte e destinuar për babain e tij, Alexandr Dugin, ideologun e Putinit, i cili në momentin e fundit ndërroi makinën e tij dhe kjo i shpëtoi veten.

Gjithçka është një sekuencë imazhesh që tronditin. Flakët, kufoma, makina e shkatërruar, tmerri i një babai. Por çfarë ndodhi në të vërtetë në Moskë? Çdo hipotezë, për momentin, mund të gjejë arsyen e saj të ekzistencës.

Ajo që është e sigurt është se sulmi thyen rrethimin e brendshëm të imponuar me forcë në muajt delikatë të pushtimit të Ukrainës dhe rrezikon t'i vërë flakën velit të ‘Maya-s’ me të cilin Kremlini ka mbuluar operacionet ndërkufitare.

A është vërtet Dugin kaq popullor?

Si fillim duhet theksua se Darya Dugina nuk ishte e huaj. Filozofe, gazetare dhe politologe ishte shprehur qartë në favor të operacioneve në Ukrainë dhe kishte thënë vazhdimisht se ishte e kënaqur që kishte përfunduar në listat e zeza perëndimore. Duke përmbledhur komentet, bie në sy një detaj: Dugin nuk është i popullarizuar në Rusi.

Përkundrazi, ai është një personazh gjysmë i panjohur për njerëzit e thjeshtë. Dugin është një ideolog i kulturuar, i arsimuar, i rafinuar euroazionist: ndryshe nga sa mendojnë shumë, ai ka ndikim shumë të kufizuar brenda oborrit të Putinit.

Në rrethin magjik të liderit rus ka njerëz shumë më pragmatikë që e vlerësojnë fuqinë politike dhe paranë shumë më lart se disa vizione mistike të "popujve stepë".

Ajo që e bën Dugin të rëndësishëm, megjithatë, është shtrirja e ndikimit dhe mbështetjes që ai gëzon me ushtrinë ruse. Nëse Rusia pas Putinit merr një kthesë të fortë djathtas, idetë e Duginit mund të jenë justifikimi i përsosur për një shtytje të përtërirë në drejtimin perëndimor.

Prapaskenat e vrasjes së Dugin

Dugin nuk është një personazh popullor, aq më pak një simbol. I njohur për ata që njohin ngjarjet e Kremlinit dhe jetën e Vladimir Putinit, është më i vlefshëm për Perëndimin sesa për rusët, veçanërisht ata në zonat periferike.

Kjo mund të vërtetojë tezën e një matrice ukrainase/perëndimore që përdori Dugin për t'i dhënë një mesazh delikat Vladimir Putinit: stili është mafioz, metoda është nga ABC terroriste, përmbajtja është "Unë marr doktrinën tuaj dhe e shpërthej në ajër".

Në klimën e një rregulli dyshimi që tashmë është në fuqi në lindje nga shkurti e deri më sot, edhe hipoteza e rreme e flamurit po shqyrtohet nga analistë. Një hipotezë që po shfaqet në këto orë është se sulmi ndaj familjes Dugin mund të jetë i dobishëm për Putinin në diskreditimin e Kievit.

Për më tepër, javët e fundit, disa deputetë të partisë ruse të qendrës së majtë, i kanë paraqitur Dumës një projektligj që parashikon njohjen e Ukrainës si shtet terrorist dhe konfiskimin e pasurive të qytetarëve të saj në favor të Moskës. Sulmi do të ishte i dobishëm për të përshpejtuar procesin. Megjithatë, edhe në këtë rast duhen bërë disa reflektime.

Nëse kjo do të ishte rruga që Kremlini dëshiron të ndjekë, eliminimi i një personi kaq të njohur dhe të urryer në Perëndim, por të panjohur në Rusi do të kishte pak kuptim. Për të ndjekur këtë rrugë, Putinit do t'i duhej një akt goditës, me gjakderdhje të madhe të pafajshme, i cili ngjall dyshime për sjelljen e ukrainasve brenda dhe jashtë vendit.

Vdekja e Duginit nuk mund ta kishte shkaktuar gjithë këtë. Për më tepër, vetë-prodhimi i një sulmi të këtyre përmasave do të ishte gjithashtu një autogol i dhimbshëm: pranimi publikisht se kalaja ruse është e përshkueshme nga inteligjenca ukrainase.

A ka kuptim kjo? Një mundësi më e madhe mund të ketë gjurma e brendshme, ajo e gjarpërinjve. Nga partia kundër luftës deri te agjentët ambicioz të dyfishtë, goditja e Duginit mund të jetë një paralajmërim. Ndërkohë në Moskë, “klima” me siguri do të ndryshojë. Klima e dyshimit pritet të thellohet. Ndoshta do të ndryshojë edhe narrativë në konfliktit dhe të propagandës.

Ekziston një "rrezik" shpërqendrimi nga konflikti pasi, siç argumenton Edward Luttwak: "Shumë këshilltarë, politikanë dhe mbështetës të qeverisë tani do të ndihen në rrezik. E gjithë kjo destabilizon shoqërinë dhe shpërqendron burimet e nevojshme për luftë”.