Alarmi i të nxehtit afrikan nga sot në Itali, paralajmërimi për ditë të vështira nga “Nerone”, 16 qytetet me të kuqe

Vapa vazhdon të ndihet në Itali. Të martën ka 16 qytete me pika të kuqe: Bolonja, Bolzano, Brescia, Firence, Frosinone, Genoa, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona.



Portokalli për Venecian dhe Viterbon. Më butë në Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara dhe Reggio Calabria, ku sinjali është i verdhë.

Për Firencen dhe Bolonjën pika e kuqe zgjat deri të mërkurën më 23 gusht, sipas buletinit të publikuar nga Ministria e Shëndetësisë. Në kryeqytetin toskan, temperatura maksimale e perceptuar do të jetë 38 gradë të hënën, 39 të martën dhe 40 të mërkurën.

Rekordi i ditës u arrit të dielën në stacionin e motit Florence Orto Botanico me 38 gradë në orën 13:00 me orën diellore; në orën 10 të mëngjesit të së hënës, gjithmonë me kohë diellore, u regjistruan 35.4 gradë. Në kryeqytetin Emilian priten deri në 37 gradë.

Nuk do të jetë një vapë “e frikshme”, siç e kishte parashikuar koloneli Mario Giuliacci, por ditët në vijim sigurisht që do të jenë të vështira, sigurisht të nxehta.

Në fakt, anticikloni afrikan Nerone duket se dëshiron të këmbëngulë për Italinë deri në ditët e fundit të gushtit. Dhe, sipas parashikimit të motit, shumica e rajoneve do të jenë në flakë deri të shtunën më 26 gusht me temperatura deri në 40 gradë mes Qendrës dhe Jugut.

Me vapën do të rritet edhe shkalla e lagështisë, duke i bërë netët tropikale, pra me vlera praktikisht gjithmonë mbi 22-23°C.