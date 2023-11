Alarm për bombë në Belgjikë, mbyllen dhjetëra shkolla për arsye sigurie

Shumë shkolla belge në Bruksel dhe rajonin Brabant do të qëndrojnë të mbyllura për nxënësit të hënën pas një alarmi për bombë të dielën vonë në mbrëmje, tha organi i administratës Wallonie-Bruxelles Enseignement në faqen e tij të internetit.

27 shkollat, të cilat autoriteti organizator vendosi mbylljen “në respekt të rreptë të parimit të kujdesit”, po inspektohen nga policia me informacione të mëtejshme që priten gjatë gjithë ditës.

Në fillim të këtij muaji, disa shkolla brenda dhe jashtë Brukselit u evakuuan pasi policia mori njoftime për kërcënime me bombë.

Prokuroria e Brukselit theksoi në atë kohë se i merr këto incidente shumë seriozisht.

“Kërcënimet e rreme me bombë dënohen me dënime të rënda që variojnë nga tre muaj deri në dy vjet burgim dhe me gjobë nga 400 deri në 2400 euro”, tha ai.