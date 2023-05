Alarm në Ukranë, Rusia lëshon gjatë natës 25 raketa. Von der Leyen vizitë sot në Kiev

Forcat e Armatosura të Ukrainës kanë njoftuar në përditësimin e tyre se 25 raketa u lëshuan nga Rusia në të gjithë Ukrainën gjatë natës, nga të cilat 23 u rrëzuan. Sipas kreut të administratës ushtarake të qytetit të Kievit, Serhiy Popko, nuk ka pasur viktima në sulmin që u krye me raketa nga rajoni i Detit Kaspik.

“Kiev u ngrit përsëri dhe do të ngrihet në të ardhmen!” tha Popko.

15 raketa u lëshuan në kryeqytetin e Ukrainës, sulmi i dytë me sistemet e mbrojtjes ajrore, ndërsa alarmet për sulm ajror shpërthyen në pjesën më të madhe të vendit.

Sulmet e së martës erdhën një ditë pasi Rusia nisi sulmin e saj më të madh të dronëve në një fushatë të rinovuar ajrore të nisur 10 ditë më parë pas një qetësie që nga fillimi i marsit, raporton Reuters.

Ajo erdhi gjithashtu në Ditën e Fitores së Rusisë, një nga festat publike më të përkujtuara të saj, duke shënuar përvjetorin e humbjes së Gjermanisë naziste në 1945.

Ambasadorja e SHBA-së në Ukrainë , Bridget Brink, ka dënuar sulmin e mëngjesit të sotëm, duke thënë në një postim në Twitter: “Ukraina, Evropa dhe Shtetet e Bashkuara përkujtuan dje fitoren mbi tiraninë. Rusia shënon 9 majin me më shumë raketa dhe drone të lëshuara drejt qyteteve të Ukrainës dhe civilëve.”

Ndërkohë presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do të jetë në Kiev sot më 9 maj për të takuar presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe për të “riafirmuar mbështetjen e palëkundur të BE-së për Ukrainën”.

Këtë e ka bërë të ditur zëdhënësi i Von der Leyen, Eric Mamer, duke nënvizuar se vizita përkon me Ditën e Evropës.

Shtetet e Bashkuara do të shpallin një paketë ndihme prej 1.2 miliardë dollarësh për Ukrainën që të martën, sipas një zyrtari amerikan të njohur me paketën. Ajo vjen në një pikë kritike me kundërsulmin e Ukrainës kundër forcave ruse. Paketa do të përfshijë dronë, municion artilerie dhe raketa të mbrojtjes ajrore, si dhe kapacitete të tjera, tha zyrtari.