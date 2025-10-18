LEXO PA REKLAMA!

Alarm në aeroportin e Dhaka, zjarr i fuqishëm, njerëz të lënduar dhe kaos total!

Lajmifundit / 18 Tetor 2025, 18:07
Bota

Alarm në aeroportin e Dhaka, zjarr i fuqishëm, njerëz të

Bangladeshi është vënë në gatishmëri të lartë pas një zjarri të madh që shpërtheu në zonën e ngarkesave të Aeroportit Ndërkombëtar Hazrat Shahjalal në kryeqytetin Dhaka.

Flakët u përhapën me shpejtësi, duke shkaktuar panik dhe ndërprerje të menjëhershme të të gjitha fluturimeve.

Zjarrfikësit luftuan me flakët për më shumë se tre orë ndërsa sipas raportimeve të mediave lokale, disa pjesëtarë të forcave zjarrfikëse janë lënduar gjatë përpjekjeve për të vënë situatën nën kontroll.

Shkaku i zjarrit ende nuk është konfirmuar, por autoritetet kanë nisur hetimet dhe kanë bërë thirrje për shmangien e zonës deri në një njoftim të dytë.

Aeroporti Hazrat Shahjalal është qendra kryesore ajrore e vendit dhe mban peshën më të madhe të trafikut ajror të Bangladeshit. Ndërprerja e fluturimeve ka prekur dhjetëra udhëtarë vendas dhe ndërkombëtarë.

