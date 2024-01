Akuzohet për gjenocid, Netanyahu sfidon Hagën: Askush nuk do të na ndalojë të ...

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu është zotuar se askush nuk do ta ndalojë të shkatërrojë Hamasin, ndërsa lufta midis Izraelit dhe grupit terrorist shënon ditën e saj të 100-të.

Netanyahu deklaroi se Izraeli nuk do të pajtohej me Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, që e akuzon për për gjenocid, gjë e cila mund të çojë në urdhërimin e ndalimit të ofensivës.

“Askush nuk do të na ndalojë, as Haga, as boshti i së keqes dhe askush tjetër”, theksoi ai gjatë një konference për shtyp të shtunën, duke iu referuar Iranit dhe grupeve të tij të lidhura në Lindjen e Mesme.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Netanyahu tha se pretendimet për gjenocid, të paraqitura nga Afrika e Jugut të enjten, ishin një”sulm hipokrit, duke nënvizuar se ishte me urdhër të atyre që organizuan një tjetër holokaust kundër hebrenjve.

“Kjo është një pikë e ulët morale në historinë e kombeve,” tha Netanyahu.

Kryeministri pretendoi gjithashtu se disa sende antisemitike u gjetën në tunelet e Hamasit në Gaza, duke përfshirë kopje të “Mein Kampf” të Adolf Hitlerit. Përveç kësaj, Netanyahu tha se në një shtëpi në Gaza, ushtarët gjetën tabletin e një fëmije me një foto të Hitlerit si mbrojtës.