Akuzohen për ndërhyrje në zgjedhjet në Gjeorgji, mes 19 të pandehurve edhe Donald Trump

Një juri e madhe me bazë në Atlanta paditi ish-presidentin e SHBA, Donald Trump dhe 18 persona të tjerë me akuza shtetërore javën e kaluar, të cilët akuzohen për ndërhyrjen e tyre për të përmbysur humbjen elektorale të ish-presidentit në vitin 2020 në shtetin Peach, shkruan CNN.

Të pandehurit kanë kohë deri në mesditën e së premtes për t’u dorëzuar vullnetarisht te autoritetet.

19 personat e akuzuar në rastin e Gjeorgjisë, sipas aktakuzës :

Donald Trump, ish-president i SHBA

Rudy Giuliani , avokat i Trump

Mark Meadows , shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë

John Eastman , avokat i Trump

Kenneth Chesebro , avokat pro Trump

Jeffrey Clark , zyrtar i lartë i Departamentit të Drejtësisë

Jenna Ellis , avokate e fushatës së Trump

Robert Cheeley , avokat që promovoi pretendimet për mashtrim

Mike Roman , zyrtar i fushatës së Trump

David Shafer , kryetar i GOP të Gjeorgjisë dhe zgjedhës i rremë

Shawn Still , zgjedhës i rremë i GOP

Stephen Lee , pastor i lidhur me frikësimin e punonjësve të zgjedhjeve

Harrison Floyd , lider i Black Voices për Trump

Trevian Kutti , publicist i lidhur me frikësimin e punonjësve të zgjedhjeve

Sidney Powel l, avokat i fushatës së Trump

Cathy Latham , elektorja e rreme e GOP e lidhur me shkeljen e 'Coffee County'

Scott Hall , i lidhur me shkeljen e sistemit zgjedhor të Coffee County

Misty Hampton , mbikëqyrëse e zgjedhjeve në Coffee County

Ray Smith , avokat i fushatës së Trump