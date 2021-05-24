Akuzohen për konsumim kokaine, ministri francez kërkon skualifikimin e fituesve të “Eurovision”
Gjatë transmetimit të “Eurovision”, këngëtari italian i grupit Maneskin bëri një lëvizje të dyshimtë, që disa e përkthyen si marrje kokaine. Orët e fundit në rrjete sociale ka qarkulluar një video, ku Damiano David shihet duke u përkulur drejt tavolinës. Ndjekësit e festivalit kanë menduar se ai ka thithur kokainë në ato momente, por këngëtari e ka mohuar këtë gjë.
Gjatë një konference për shtyp, Damiano tregoi se një nga miqtë e tij të grupit kishte thyer një shishe dhe ai kishte hequr një xham.
“Thomas (kitaristi i grupit) theu një shishe… unë nuk përdor drogë, ju lutem, mos e thoni këtë gjë. Mos e thoni këtë gjë realisht. Jo kokainë ju lutem, mos e thoni këtë gjë”, u shpreh Damiano.
Më pas grupi bëri një postim në Instagram, ku u shprehën të gatshëm të bëjnë edhe test për të vërtetuar nëse kanë konsumuar drogë apo jo.
Por ka nga ata që vazhdojnë të mos besojnë në vërtetësinë e grupit. Ministri Francez për Europën, Clement Beaune, ka kërkuar transparencë për këtë rast. Sipas tij nëse vërtetohet se solisti i grupit ka konsumuar kokainë, ata duhet të skualifikohen menjëherë.
“Mendoj se nuk ka nevojë për dyshim këtu dhe duhet transparencë e plotë. nNëse ka një problem, ka ndëshkime. Janë bërë masa sanksionuese, përfshirë skualifikimin e mundshëm në rast të problemeve”, është shprehur ministri francez, i cili ishte dhe vetë i pranishëm në “Eurovision”.
Kujtojmë se Franca ishte shumë pranë fitores së “Eurovision”, por rezultati u përmbys për shkak të votave që publiku i dha Italisë. Franca u prezantua këtë vit nga Barbara Pravi me këngën “Voila”.