Akuzat e Vuçiç lidhur me avionët serbë, reagon Ukraina: Totalisht të pabaza
Ministria e Punëve të Jashtme të Ukrainës ka thënë se nuk janë të vërteta akuzat e bëra nga presidenti i Serbisë për përfshirjen e Ukrainës në raportimin rreth minimit të avionëve serbë.
Kështu deklaroi në një koment për “European Truth” zëdhënësi i Ministrisë ukrainase të Punëve të Jashtme, Oleg Nikolenko.
“Ne hedhim poshtë kategorikisht akuzat e pabaza të bëra nga presidenti i Serbisë. Pretendimet e tij për përfshirjen e pretenduar të Ukrainës në raportet se linjat ajrore serbe që fluturonin për në Rusi ishin minuar janë të pavërteta”, tha ai.
Ministria e Punëve të Jashtme ka shprehur gjithashtu zhgënjimin që Serbia nuk i është bashkuar ende sanksioneve të BE-së të vendosura ndaj Rusisë për luftën e saj të paprovokuar kundër Ukrainës.
“Rusia çdo ditë godet qytetet ukrainase me raketa dhe bomba, vret civilë dhe shkatërron infrastrukturën civile. Sanksionet e ashpra dhe uniteti i botës demokratike mund ta ndalojnë këtë luftë. Ne i bëjmë thirrje Beogradit të ngrihet në këmbë për të vërtetën dhe të mbështesë plotësisht Ukrainën dhe të mbështesë vlerat mbi të cilat u krijua një Evropë e bashkuar demokratike”, tha zëdhënësi.
Më herët, presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha se të dyja vendet fshiheshin pas raporteve për minimin e avionëve serbë që fluturonin drejt Rusisë.
Serbia nuk është anëtare e BE-së dhe ka refuzuar të vendosë sanksione ndaj Rusisë për luftën në Ukrainë, por avionët e saj janë të lirë të kalojnë hapësirën ajrore të BE-së. Kjo e bëri vendin ballkanik të vetmin korridor ajror evropian që mbeti i hapur ndaj Rusisë.
“Air Serbia”, kryesisht shtetërore, fillimisht kishte dyfishuar numrin e fluturimeve direkte nga Moska në Beograd në 15 në javë për të përmbushur kërkesën në rritje të shpejtë. Mirëpo, për shkak të kritikave të ashpra, Serbia i është rikthyer numrit të fluturimeve të paraluftës drejt Rusisë, shkruan Pravda.